6 bine geriledi

Güney Kıbrıs’ta 2024 yılında kayda geçen siyasi iltica başvurularında rekor bir düşüş gerçekleştiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Göç ve Uluslararası Koruma İdaresi tarafından yayımlanan rakamlara göre, 2024 yılında Güney Kıbrıs’a yapılan siyasi başvuru taleplerinin son yedi yılın en düşük seviyesinde olduğunu yazdı.

Habere göre, siyasi iltica başvurusu sayısı geçtiğimiz yıl 9 bin 143 iken bu yıl bu sayı 6 bin 548’e geriledi.

Gazete, Mayıs ayından itibaren deniz yoluyla gelen sığınmacı sayısının sıfır olarak kayıtlara geçtiğine dikkat çekerken bu yıl başvuruda bulunan kişilerden sadece 323’ünün Güney Kıbrıs’a yasal yollarla girdiklerini, geriye kalan 6 bin 225 kişinin yasadışı yollarla giriş yaptıktan sonra başvuru gerçekleştirdiklerini de aktardı.

Habere göre son 10 yılda başvuru yapanların toplam sayısı ise 89 bin 808 olarak kayda geçti.

Suriyeliler ilk sırada

Gazete haberinin devamında, bu yıl siyasi sığınma talebinde bulunanlarda ilk sırayı, 4 bin 176’yla Suriyelilerin aldığını da yazdı.

Haberde, başvuru sayısında ikinci sırayı ise Afganistan uyrukluların aldığı belirtilirken, Somali, İran, Nijerya, Kongo, Sudan, Filistin, Irak, Kamerun ve diğer bazı ülke vatandaşlarının da başvuru sayısı sıralamasında yer aldıkları vurgulandı.

Geri gönderilmeler

Haberin devamında ise, bu yılın başından 30 Kasım 2024 tarihine kadarki verilerin, 9 bin 143 yabancı uyruklunun ülkelerine geri iade edildikleri vurgulandı.

AB ülkeleriyle işbirliği çerçevesinde 775 sığınmacının ise yeniden yerleştirme programına dahil edildiğini vurgulayan gazete, Suriye’de Esad rejiminin yıkılmasının ardından geri dönme talebinde bulunan Suriyelilerin sayısı aktardı.

Habere göre Pazartesi gününden düne kadarki sürede siyasi sığınma talebini geri çeken Suriyelilerin sayısının 129 olduğu belirtildi.