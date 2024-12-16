Tek perdelik dram

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları ile Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun uzun yıllar sonra gerçekleştirdiği ortak yapım “Yağmur Durduğunda” oyununun prömiyeri yapıldı. Oyun Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahnelendi.

Andrew Bovell’in yazdığı, Ezgi Yentürk’ün Türkçeye çevirdiği ve Nehir Demirel’in yönettiği oyunda, Özgür Oktay, Döndü Özata, Barış Refikoğlu, Cem Aykut, Melis Günalp, İzel Seylani, Ulaş Öğüç, Birce Birsel Çağlar ve Kurtuluş Altaylı rol alıyor. Oyunun dekor ve kostüm tasarımını Özlem Yetkili, ışık tasarım ve uygulamasını Salih Kanatlı, özgün müziğini Fatih Çiçekli, ses ve efekt uygulamasını Mehmet Eseri üstlenirken, afiş ve broşür tasarımı Umut Ersoy’a ait.

Tek perdelik modern bir dram olan “Yağmur Durduğunda,” dört nesil üzerinden bir ailenin hikâyesini anlatıyor ve yüz yıla yayılan bir zaman dilimini ele alıyor. Oyun, her Çarşamba ve Cumartesi saat 20.00’de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Biletler, www.gisekibris.com adresinden temin edilebiliyor.

