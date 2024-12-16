Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Alithia gazetesi; Türkiye ve Yunanistan’ın, ilişkileri geliştirme yönünde adım atarak BM Genel Sekreteri’ni Kıbrıs sorununda harekete geçmeye teşvik ederken, Rum tarafının diplomasiyi bir yana bırakıp silaha sarıldığını yazdı.

Gazete “Diplomasiyi Bıraktık Silaha Sarıldık… İstenilen Hangisi, Yarım Kıbrıs’ı Güçlendirmek Mi Yoksa Tamamını Yeniden Birleştirmek Mi” başlı yazısıyla dikkat çekti.

Haberde Türkiye ile Yunanistan’ın, elverişli ortam ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i, çabalarını destekleyeceklerine ikna ettikleri için Kıbrıs sorununda son kez çaba üstlendiği belirtildi.

Haberde BM Genel Sekreteri’nin, garantör güçlerin de katılacağı genişletilmiş bir konferans çağrısı için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’ten tezleri arasındaki uçurumun üzerine köprü kurarak güven oluşturmalarını, yeni geçiş kapıları açmalarını beklediği bir dönemde Rum Yönetimi Başkanı’nın NATO’ya üyelik konusunu açtığı hatırlatıldı.

Rum Yönetiminin NATO üyeliğine hazırlandığı açıklaması “hiçbir ciddi görüşmeye götürmeyen aksine, muhalefette bulunan DİSİ ile AKEL arasında kavgaya neden olan yersiz ve zamansız” olarak nitelendi.

Haberde NATO’ya üyelik konusunun “Kıbrıs sorununun Hristodulidis hükümeti tarafından militarize edilmesinin başlangıcı” olduğu da kaydedildi. Haberde Guterres Hristodulidis’ten Tatar’la görüşmesini ve yeni geçiş kapıları açılmasını değerlendirmesini beklerken Hristodulidis’in “anlaşılmaz bir silahlanmaya giriştiğine” de vurgu yapıldı. Haberde basına sızdırılan haberlerle, şahsi ve resmi açıklamalarla kamuoyunda bir savaş ortamı yaratıldığına ve Türk tarafının tepkisine neden olunduğuna dikkat çekildi.