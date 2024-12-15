Kuzeyin bilgisi yok

Güney Kıbrıs’taki araçların yüzde 66’sının 10 yaşın üzerinde olduğu açıklandı. Kuzeydeki rakamlar ise bilinmiyor.

Fileleftheros Güney Kıbrıs’ta "nüfus gibi ülkedeki araçların da yaşlanmakta olduğuna" dikkat çekti.

Gazete Eurostat’ın yayımladığı verilerine dayandırdığı habere göre, 2023’te Güney Kıbrıs’ta trafikteki araçların büyük bölümünün (yüzde 45,2’sinin) 10-20 yaş aralığında olduğunu yazdı.

Habere göre Güney’de 2 yaşındaki araçlar trafikteki araçların yüzde 4,42’sini, 2-5 yaşındaki araçlar da yüzde 8,33’ünü oluşturuyor. Trafikteki 5 yaşına kadar olan araçlar, trafikteki toplam araçların sadece yüzde 12,75’e tekabül ediyor.

Güney Kıbrıs’ta trafikteki 5-10 yaş aralığındaki araçlar toplam araçların yüzde 21,29. 10-20 yaş aralığındaki araçlar toplam araçların yüzde 45,2’sini, 20 yaş ve üzerindeki araçlar da toplam araçların yüzde 20,74’ünü oluşturuyor. Dolayısıyla Güney Kıbrıs’ta trafikteki bütün araçların yüzde 66’sı 10 yaş üzerinde.

Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2024, 09:39