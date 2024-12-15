Büyük korku yaşadı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, önceki gece meydana gelen kazada, 23 yaşındaki Abdullah Kulak, takla atan aracın içinden burnu dahi kanamadan çıktı. Sürücünün büyük korku yaşadığı kaza saat 22.30 sıralarında gerçekleşti.

Polis açıklamasına göre, Abdullah Kulak, 212 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JD 526 salon araçla seyrettiği sırada Eda Enver Eczanesi önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Onur Gürkan Genç (E-26) yönetimindeki ZUY 802 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarptı. Kontrolsüzce savrulan JD 526 plakalı araç, bir takla attıktan sonra tavanı üzerinde sürüklenerek durdu. Kaza sonucu yaralanan JD 526 plakalı araç sürücüsü Abdullah Kulak, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gözetim altına alındı.

Lefkoşa’daki bir başka kazada 4 kişi yaralandı

Öte yandan Lefkoşa’daki Yakın Doğu Bulvarı üzerinde dün sabah 04.40 sıralarında Mustafa Taşdelen (E-22) yönetimindeki VY 807 plakalı salon araçla güney istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve kaldırım taşlarına çarptıktan sonra, bir takla atıp tavanı üzerinde sürüklenerek Fuar Alanı önlerinde tavanı üzerinde durdu. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mustafa Taşdelen ve araçtaki yolcular Murat Taşdelen (E-17), Çağrı Onur Taşdelen (E-18), Melda Altunkaya (K-21) ve Begüm Nur Sokulgan (K-20), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, araç sürücüsü Mustafa Taşdelen, Melda Altunkaya ve Begüm Nur Sokulgan acil serviste gözetim altına alındı. Murat Taşdelen omurgasında kırık ve Çağrı Onur Taşdelen ise şakak kemiğinde kırık teşhisi ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi ve Yoğun Bakım servisinde müşahede altına alındı.