Pazar düzenlendi

Girne Belediyesi'nin organizasyonu ile önceki gün, Girne Ramadan Cemil Meydanı’nda, Vintage & Antika Pazarı düzenlendi.

Verilen bilgiye göre, ziyaretçiler Vintage & Antika pazarında, zaman içinde unutulmaya yüz tutmuş, dönemlerine ait izler taşıyan, toplumun ortak hafızasında, hatıralarda yer tutan ve geleceğe taşınan birçok ürünü bir arada görme şansı yakaladı.

Etkinlik kapsamında kültür ve sanat değerleri, araç- gereçler, baskılı yayınlar, objeler, aksesuarlar, plaklar, çeşitli eşya ile hediyeliklerin satışı ve sergilenmesinin yanında, koleksiyon ürünler de antika severlerin beğenisine sunuldu.

İlk kez kurulan kitap değişim standı, katılımcılara kitaplarını başka bir kitapla değiştirme imkanı sunarken; açık artırmada da, sanat eserleri ve hediyelik eşyalar alıcılara sunuldu.

