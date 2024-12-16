Kursiyerlere belge verildi

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nün Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50. yılı anısına düzenlediği "Kıbrıs Türk Geleneksel El Sanatları Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Enstitüde yapılan açılışa, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mithat Tekçam, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın eşi Nurgün Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Kültürel Miras Taşıyıcısı Esin Sevgin, köy kadın kursu katılımcıları ve diğer davetliler katıldı.

Köy kadın kursu katılımcılarına teşekkür belgeleri takdim edildi. Belgelerin dağıtılmasının ardından kurdele kesilerek serginin açılışı yapıldı.

