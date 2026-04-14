‘Önlem alınmalı’

Abdullah SUİÇMEZ

Güney Kıbrıs’ta Paskalya etkinlikleri sırasında KKTC ve Türkiye bayraklarının yakılmasını değerlendiren vatandaşlar, eylemin fanatik gruplar tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. Bayrak yakma olayını saygısızlık olarak nitelendiren vatandaşlar, siyasilerin önlem alması gerektiğini belirtti.

Ne dediler…?

Ali Demir

“Türk gençleri Rum tarafına geçtiğinde dayak atıyorlar, küfür ediyorlar. Rumlar bu tarafta hiç saldırıya uğramadı. Çok rahat gezip gidiyorlar, bizim her an saldırıyla karşılaşma ihtimalimiz var. Biz neden rahat gezemiyoruz. Devlet büyüklerimiz önlem alması lazım.”

Ünsal Özbilekler

“İster dost olsun, ister düşmen olsun bir ülkenin bayrağını yakmak hoş değil. Gençleri barışa alıştırmak lazım, düşmanlığın kimseye yararı yok. Rumlar yakında seçime gidecek, bana göre seçmene yönelik hareketler bunlar. Unutulmasın ki devir değişti, insanları kışkırtmasınlar.”

Yusuf Suiçmez

“Bu provakatif eylemin amacı Orta Doğu’daki savaşın cephesini genişletmek. Bence Rum tarafı oyuna geliyor. Biz birlikte yaşamak zorundayız, dışardan gelenlerin bize hayrı yok. Siyasilerin ihtiraslarından milyonlarca insan bedel ödüyor. Bu olay da hukuk ve etik dışı yapılanmaya hizmettir. Savaşın genişletilmesi her iki tarafa da yaramayacaktır. Rum siyasetçilerin aklını başına alması gerekiyor.”

Gökhan Çiçek

“Bayrak yakarak bir şey elde edemezler. Bayrak bizim her şeyimiz.”

Muharrem Faiz

“Tüm toplumların içerisinde fanatikler var. Önemli olan bu olayları istismar etmemektir. Güneyde bu tip gruplar var ama farklı düşünen insanlar da var. Dolayısıyla olayları dengeli değerlendirmek lazımdır.”

Salih Tarhanlı

“Her zaman Rumlar bunu yapıyor, akıllanmadılar, kendi kendilerine tatmin oluyorlar. Bir çözüm olacağına inanmıyorum, çünkü o tarafta bir kesim gerçekten çok koyu milliyetçidir.”

Ahmet Kiracıoğlu

“Kuzeyde de güneyde de fanatikler var ancak birkaç kendini bilmez bayrak yaktı diye çözüm tıkanmaz. Oturup anlaşsınlar, fanatiklere bakmasınlar.”

Osman Sevdalı

“Biz de aynı şekilde onların bayraklarını yakalım. Tepkimizi gösterelim, onlar yapıyorsa biz de yapalım. Bayrağımıza saygıları yok, bu zihniyetle çözüm olmaz.”

Şahide Didanoğulları

“Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların kavga etmesi için kasıtlı yapılıyor. Amaçları ortalığı karıştırmak, kimse kanmasın.”

Ali Haydar Babahan

“İki millet var, ırkçılık ortadan kalkmalıdır. Bir adada barış içerisinde yaşamalıyız. İki tarafın da niyeti önemli, iyi niyet olursa huzur olur.”

Halil Şenadalı

“Galiba tüm adayı alacağız, başka çare kalmadı. Ülkenin düzelmesi için bir savaş daha lazım, 50 yıldır çözüm olmadı, bundan sonra da olmaz.”