‘Yakından takip ediyoruz’

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) İsrail ile geliştirdiği iş birliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Fidan, üçlü yapının Türkiye’yi çevrelemeye yönelik bir izlenim oluşturduğuna dikkat çekerek, gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi.

Fidan, Anadolu Ajansı’na yaptığı değerlendirmede, “İttifak silsilesi zinciriyle alakalı yakın takibimiz son 3-4 yıldır kesintisiz devam ediyor. Özellikle Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail üçlüsünün Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi çevrelemeye yönelik veya bu izlenimi verecek bir operasyonun içerisinde olması meselesi bizim çok yakın radarımızda olan bir husus.” diye konuştu.

Fidan, bunun çok erken dönemlerde görüldüğünü aktararak, bu ekibin başka bölge ülkelerini de kendi ittifaklarına katmak için bir dönem arayış içerisinde olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin yerinde müdahaleleriyle bu projelere son verildiğine işaret eden Fidan, şunları kaydetti:

“Yaptıkları işbirlikleri daha fazla güven getirmiyor. Daha fazla güvensizlik getiriyor. Daha fazla sorun getiriyor. Daha fazla savaşı getiriyor. Biz onlara söyledik. Yunanlılara da söyledik, onlar üzerinden Rum Kesimi'nde de söyledik. Bu politika tarzı size daha fazla güvenlik getirmeyecek. Çatışmalar içerisine çekileceksiniz, biz bunu görüyoruz.”

