Ön duruşmalar başladı

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) meydana gelen "sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz ve dönemin Gazimağusa Polis Müdürü Barış Sel hakkındaki yargı süreci başladı. Sanıklar dün, ön duruşmaları için Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Sanıklar toplam 20 davadan itham edildi. Savcılığın ilk tanığı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’nde görevli Polis Müfettiş Muavini Ertem Hoca, mahkemeye yedi emare sundu.

Mahkeme; emarelerin sunulmasına devam etmek üzere bir sonraki duruşmanın 25 Şubat Salı günü devam etmesine emir verdi.

Duruşmada, iddia makamı adına savcı Damla Güçlü, sanık avukatları Doğa Zeki ile Mustafa Asena ofisinden Mustafa Uluğ hazır bulundu.

Savcı Damla Güçlü, sanıkların aleyhine getirilen davaları tek tek okudu. Sanıklar toplam 20 davadan itham edildi.

Daha sonra tanıkların dinlenmesine geçildi. Savcılığın ilk tanığı olan Polis Müfettiş Muavini Ertem Hoca sürece ilişkin polisin elindeki emareleri mahkemeye sundu.

Polis; vekaletname sureti, sanık Serdal Gündüz'e ait sekiz sayfadan oluşan e-mail dokümanlarının suretiyle bir adet CD, LOG ve kayıt işlemlerini gösteren dökümler ile bir adet CD, ders veren hocaların notlarının dökümleri; sanık Barış Sel'e ait transkript ve not çizelgesine ilişkin belgeleri, KSTÜ ders eşdeğerlik ve intibak esasları yönergesi, A.C’nin e-mail dokümanlarından temin edilen yazışma ve transkript çıktıları ve Güzelyurt Polis Müdürlüğü’nden temin edilen yazı ve beş sayfalık ekinden oluşan dosya suretlerini mahkemeye verdi. Duruşma 25 Şubat tarihine ertelendi.