Cezaevine gönderildi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bir mağazadan çanta çaldıktan bir gün sonra tespit edilerek tutuklanan İpek Sürücü, yerleştirildiği polis hücresinde rahat durmadı.

Zanlı, Atatürk Meydan Karakolu hücrelerinde tutuklu olduğu esnada kadın tuvaletinde klozete ait su haznesinin kapağını kırdı. Teminat talebiyle mahkemeye çıkarılan zanlının askıda 3 davası olduğu belirtilerek, tutuklu yargı talep edildi.

Mahkeme zanlıyı bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis, 18 Şubat 2025 tarihinde Lefkoşa’da Özker Özgür Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Jumbo Stor isimli alışveriş mağazasına müşteri olarak giden zanlının bin 499 TL değerindeki siyah renk kadın çantasını alıp omuzuna taktıktan sonra ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığını belirtti.

Polis; 19 Şubat 2025 tarihinde zanlının ikametgahında tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. Polis memuru, zanlının ikametgahında yapılan aramada çaldığı çantanın tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis; zanlının aynı gün saat 12.10’da Atatürk Meydan Karakolu hücrelerinde tutuklu bulunduğu bir esnada kadın tuvaleti içerisinde klozete ait su haznesinin kapağını yere atmak suretiyle kırdığını söyledi.

Polis; zanlının “ev açma, sirkat, kasti hasar, kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından askıda davaları olduğunu ve suç işleme eğiliminde bir kişi olduğunu ifade ederek, bir ayı aşmamak üzere merkezi cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

