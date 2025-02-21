Ehliyeti iptal edildi

Lefkoşa’da gerçekleştirilen trafik denetimlerinde alkollü yakalanan Türkmenistan uyruklu Azad Yağmurova kendisine kesilen para cezasını ödemeyince mahkemelik oldu. Zanlı ehliyetinin iptali talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı, “Ben araç kullanmıyordum, park etmiş içerisinde oturuyordum” diyerek, savunma yaptı.

Polis ise zanlının şerit içerisinde yol ortasınca aracı çalışır vaziyette tespit edildiğini söyledi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı, ilgili yasaya değinerek, alkollü bir şahsın araç kullanması ve araç kullanmaya teşebbüs etmesinin suç sayıldığını ifade etti. Yargıç, zanlının çalışır vaziyette tespit edilmesinden dolayı araç kullanmaya teşebbüs suçunu işlediğini belirtti. Yargıç, davaları görülünceye kadar zanlının ehliyetinin iptaline karar verdi.

Duruşmada olguları aktaran polis, zanlının 15 Şubat 2025 tarihinde Kemal Aksay Caddesi üzerinde yol ortasında park halindeki aracının içerisinde tespit edildiğini söyledi.

Polis; aracın kontrol edildiğini, alkol kokusu gelmesi üzerine zanlıya test yapıldığını, nefesinde 210 miligram alkol belirlendiğini ifade etti.

Polis; zanlının Lefkoşa Polis Karakoluna götürüldüğünü, ikinci bir test yapıldığını ve 205 miligram alkol tespit edildiğini söyledi.

Polis; zanlıya 43 bin 136 TL para, 100 ceza puanı yazıldığını, cezayı ödeme süresinin 5 gün olduğunu ancak ödeme yapmadığını belirterek, davaları görülünceye kadar ehliyetline el konulmasını talep etti.

Zanlı yasayı hesap etmedi

Mahkemede söz alan zanlı ise aracı kullanmadığını, üşüdüğü için park edip, beklediğini söyledi.

Polis, zanlının bu iddiası üzerine aracın şerit içerisinde çalışır vaziyette tespit edildiğini kaydetti.

Yargıç; yol güvenliği yasasına atıfta bulunarak, nefesinde, kanında, idrarında alkol olan kişinin araç kullanması veya kullanmaya teşebbüs etmesi halinde bir suç işlemiş olacağına vurgu yaptı. Yargıç, çalışır vaziyetteki araçta tespit edilen zanlının araç kullanmaya teşebbüs ettiğine değinerek, ehliyetinin geçici olarak iptal edilmesine emir verdi.

