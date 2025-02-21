Yolcular uyarıldı

Türkiye’nin birçok bölgesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, hava ulaşımı sekteye uğradı.

Türk Hava Yolları’nın dünkü THY966 İstanbul-Ercan ve THY967 Ercan-İstanbul seferleri yapılmadı.

KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, Ercan Havalimanı’nda olağanüstü durum olmadığını söyledi.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na (BRT) konuşan Sofi, önümüzdeki günlerde artacağını açıkladı.

Mustafa Sofi, Türkiye’deki hava koşullarının seferleri doğrudan etkilediğini belirterek şunları ifade etti:

“İstanbul’da başlayan yoğun kar yağışı uçak seferlerini doğal olarak olumsuz etkiliyor. Havayolu şirketleri, İstanbul’daki iptalleri yolcularına önceden bildirdiği için Ercan’da ciddi bir yoğunluk yaşanmadı. Yine de uçuşlarda ciddi oranlarda iptaller var.”

Hangi seferler iptal edildi

Sofi, önümüzdeki günlerde artacak olan uçuş iptalleri hakkında şu bilgileri paylaştı:

21 Şubat Cuma: THY’nin 960, 961, 966, 967 ve 965 seferleri iptal edilirken, 964 seferi gelecek ancak 965 kalkmayacak.

Pegasus’un 1912-13-16, 17, 1922 ve 920 seferleri de iptal edilmiş durumda.

22 Şubat Cumartesi: THY’nin 964 ve 965 seferleri iptal edilirken, Pegasus’un 1916-17-19-20-21 ve 23 numaralı uçuşları gerçekleşmeyecek.

23 Şubat Pazar: Pegasus’un 1912-13, 1026 ve 1027 numaralı seferlerinin iptal edildiği bilgisi ulaşmış durumda.

Daire Müdürü Mustafa Sofi, tüm yolculara güvenli seyahatler dileyerek, yolcuların uçuş durumlarını havayolu şirketleriyle kontrol etmelerini tavsiye etti.

Bu arada T&T Havalimanı İşletmeciliği, yolcuların uçuşlarıyla ilgili güncel bilgileri ilgili hava yolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla takip etmeleri gerektiğini belirtti.