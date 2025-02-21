Polisin, bir ihbarı değerlendirerek Girne’ye bağlı Karşıyaka bölgesinde düzenlediği ‘Kasırga Operasyonu’nda 6 buçuk kilo hintkeneviri ele geçirilirken; Bilal, Ahmet ve Mehmet Akçakmak kardeşler tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı. Polisin operasyonu önceki akşam saat 21.00 raddelerinde gerçekleşti.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon bölgede büyük bir yankı uyandırdı.

Polisin, 6 buçuk kilo uyuşturucuyu Karşıyaka’da Güzelyalı Caddesi bölgesinde ikamet eden Bilal, Ahmet ve Mehmet Akçakmak’ın evinde, arabalarında ve şinyaların içerisinde yaptığı arama sonucu ele geçirdiği belirtildi.

Ayrıca operasyonda, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 64 bin 85TL, 540 Dolar, 4 bin 675 Euro ve bin 560 Sterlin bulunarak emare olarak alındı. Zanlılar dün sabah Girne’de mahkemeye çıkarılarak, haklarında bir gün tutukluluk emri alındı.

Akçakmak kardeşlerin bugün yeniden mahkemeye çıkarılması bekleniyor.





Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2025, 09:57