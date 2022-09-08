Tümü incelemede

Casusluk yaptığı şüphesiyle tutuklanan, aracında telsiz, flaş bellek, harita gibi birçok eşya bulunan Andreas Soutzi dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının cep telefonunda yapılan incelemede ve fotoğraf makinesinin hafıza kartında 21 klasörde 21 bin 775 verinin bulunarak incelemeye alındığı açıklandı. Zanlının cep telefonunda yapılan incelemede 2 adet daha askeri bölge fotoğrafının bulunduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis memuru, zanlının İskele’de kaldığı bir otel odasından ayrıldıktan sonra, temizlik görevlileri tarafından odada el telsizi bulunup, otel yetkilileri tarafından polise verildiğini ve Soutzi'nin Güney Kıbrıs’a geçtiğinin belirlendiğini anlattı. Polis, zanlının 30 Ağustos’ta Pile’den KKTC’ye geçiş yapıp tutuklandığını ve aracında sabit telsiz cihazı, 9 harita, ses kayıt cihazı, harici bellek ve materyallerin bulunup emare alındığını anımsattı. Polis, haritaların birinde Kuzey Kıbrıs’taki iki Türk askeri bölgesinin üzerinin işaretlendiğinin tespit edildiğini anlattı. Polis, zanlı Andreas Soutzi’nin telsizi kullandığını itiraf ettiğini ve tasarrufunda toplam 21 bin 775 veri bulunup veri inceleme şubesine gönderildiğini belirtti. Polis, zanlının cep telefonunda yapılan incelemede ise 2 adet askeri bölge fotoğrafının bulunduğunu anlattı. Polis, zanlının benzer şekilde askeri bölgeleri çekip çekmediğinin araştırılacağını, Kent Güvenlik Sistemleri’nden zanlının güzergâhının araştırılacağını belirtip, 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Boşnak: Kamuyu tehdit eden bir mesele…

Savcı Hasan Boşnak da meselenin kamu menfaati açısından ciddi bir mesele olduğunu belirterek zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasının uygun olacağını ifade etti.

Polili: En basit hukuk kuralları dahi çiğnendi

Zanlı avukatı Öncel Polili ise zanlının tutuklu bulunduğu sürenin polis tarafından etkin ve verimli kullanılmadığını, veri ve data incelemelerinin çok yavaş yapıldığını savunarak, Mahkemenin emri olmasına karşın, müvekkilinin tam teşekküllü bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilmediğini savundu. Polili, zanlının avukatının hazır bulunmadığı bir ortamda sorgulandığını, dolayısıyla en basit hukuk kurallarının çiğnenmiş olduğunu savundu. Meselenin Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi’nin de alanına girdiğini ve meseleye müdahil olması gerektiğini, fakat tahkikatı yapan memurların böylesi bir Komitenin varlığından dahi haberi olmadığını öne süren Polili, iddia makamının 8 gün tutukluluk talebini yapılacak tahkikat açısından çok uzun bulduğunu da sözlerine ekledi.

8 gün daha tutuklu

Tarafları dinleyen Yargıç Hazal Hacımulla, kimlik tespiti yapılacak şahıslar, incelenecek emareler, yapılacak tutuklamalar ve sorgulanacak kişiler bulunduğunu, zanlının serbest kalması durumunda aranacak ve halen aranmakta olan şahıslara müdahale edebileceğinden ve incelenecek 21 bin 775 veri dosyası bulunduğundan dolayı zanlının 8 gün daha tutuklu tutuklu kalması emrini verdi.

Hacımulla ayrıca, zanlının derhal tam teşekküllü bir hastanede yapılacak sağlık kontrolünün ardından alınacak doktor raporunun davaya ilişkin dosyaya eklenmesine de hükmetti.