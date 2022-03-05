Cesarete bak

Suna ERDEN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirdiği Kurye Operasyonu’nda piyasaya değeri 2 milyon TL olan 5 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Uyuşturucu maddeyi yurt dışından ithal eden ve 500 dolar karşılığında kuryelik yapan Magret Munenanji Erick Nkhoma ile maddenin iç piyasada satışını gerçekleştirdikleri öğrenilen Patrick Ogochukwu Chukwuma, Abbas Abubakar Sharu ve Chinaza Raphael Uchendu tutuklandı.

Elde edilen bilgilere göre; uyuşturucuyu Güney Afrika’dan ve Türkiye’den çıkarmayı başaran kurye Magret, x-ray cihazında görünmemesi için karbon kağıdı kullandı. Narkotik köpeklerinin koku alma duyusunu yanıltmak için ise uyuşturucuyu kırmızı pul biberlerin arasında koyan zanlı, bu şekilde Kuzey Kıbrıs’a kadar gelmeyi başardı ancak ihbar üzerine Ercan’da yakalandı.

Biberin arasına sakladı

Zanlı ile suç ortakları dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis memuru Ozan Özder önceki gün saat 16.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda ülkeye giriş yapan Magret Munenanji Erick Nkhoma'nın bavulunda yapılan aramada kırmızı renk pul biberin içerisinde naylon poşet, streç naylon, karbon kağıdı ve koli bantlarıyla sarılı 6 paket halinde 5 kilogram 200 gram ağırlığında hintkeneviri ele geçirildiğini söyledi.

Polis, gözaltına alınan zanlının ifadesinde 500 dolar karşılığında uyuşturucu maddeyi bir şahsa teslim edeceğini itiraf ettiğini açıkladı.

Polis memuru, alınan bilgi üzerine teslim adresine gittiklerini, uyuşturucu maddeleri almak için Hamitköy’deki söz konusu adrese gelen Patrick Ogochukwu Chukwuma, Abbas Abubakar Sharu ve Chinaza Raphael Uchendu’nun tutuklandığını belirtti.

Polis, Patrick Ogochukwu Chukwuma'nın Lefkoşa’daki evinde yapılan aramada, ayakkabı kutusu içerisinde satışa hazır 14 ayrı paket halinde 8 gram ağırlığında hintkeneviri bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Karbon kâğıdıyla uyuşturucu ticareti

Bu arada uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan şebekelerin son zamanlarda karbon kağıdı, keskin kokusu olan baharatlar, Türk kahvesi gibi ürünleri kullanarak, uyuşturucu ithalatı yaptıkları belirtildi. Karbon kağıdına sarılan maddenin x-ray cihazında görülmediği, keskin kokuların da narkotik köpekleri yanılttığı kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2022, 11:18