Yardım eli uzatılacak

Kuzey Kıbrıs’ta Ukraynalılar dün Lefkoşa ve Gazimağusa’da ‘savaşa hayır’ eylemi gerçekleştirdi. Bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Ukrayna’daki savaş mağdurları için “Ukrayna’ya Yardım Eli” sloganıyla yardım kampanyası başlattı.

Rusya’nın saldırılarını protesto eden Ukraynalılar, dün sabah Gazimağusa’nın en işlek bölgelerinden anıt çemberinde toplandı.

Zafer Anıtı Çemberi üzerinde toplanan Ukraynalılar, pankartlar ve sloganlar ile saldırıları protesto etti. Türkiye’ye teşekkür niteliğinde pankartlarında açıldığı eylemde, Ukrayna ulusal marşı da okundu.

Saldırılar sonucu yakınlarının hayatlarından endişe eden bazı Ukraynalılar gözyaşı döktü.

Saat 12.00’da başlayan eylem 13.30 sıralarında olaysız bir şekilde sona erdi. Eyleme çemberden geçen bazı vatandaşlarımız da korna çalarak destek verdi.

Lefkoşa’da ise saat 08.00 sıralarında Gönyeli Çemberi’nde toplanan Ukraynalılar pankartlarla ülkelerine destek olurken, savaşın bitmesi için dünyaya çağrı yaptı.

Ukraynalılar Derneği Cumhurbaşkanını ziyaret etti

Bu arada Ukraynalılar Derneği dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret ederek, destek istedi.

Ukrayna-Rusya arasında yaşanan savaş nedeniyle tüm dünya insanlığı gibi Kıbrıs Türkü’nün de oldukça büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, yaşanan can kayıpları ve insani dramlardan duyduğu endişenin altını çizdi.

Kıbrıs Türk halkının, Ukraynalı kardeşlerine yapabileceği insani yardımları değerlendirdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar; KKTC’de yaşayan Ukraynalıların, savaş mağdurlarına yardım için ortaya koyduğu çabadan duyduğu memnuniyete dikkat çekti, bu davranışın tüm dünyaya verilen bir mesaj olduğunu ifade etti.

Ukrayna’ya yardım eli

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Ukrayna’daki savaş mağdurları için“Ukrayna’ya Yardım Eli” sloganıyla yardım kampanyası başlattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, savaş mağdurlarının acil ihtiyaçlarının karşılanması adına “Ukrayna’ya Yardım Eli” sloganıyla yardım kampanyası başlatıldığı ve kampanya çerçevesinde toplanacak bağışların Türk Kızılay’ı aracılığıyla Ukrayna Kızılhaçı’na ulaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Kampanyaya SMS yoluyla katılmak için KKTCELL ve Telsim GSM operatörlerinden BAGIS yazıp “4142”ye SMS göndererek, tek seferde 50 TL’lik bağışta bulunulabileceğinin kaydedildiği açıklamada, nakdi bağışlar için Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na ait Türk lirası, dolar, euro ve sterlin hesap numaralarına EFT/Havale de yapılabileceği belirtildi ve banka IBAN numaraları şu şekilde paylaşıldı:

Türk lirası Hesabı

Banka: Türkiye İş Bankası

IBAN: TR66 0006 4000 0016 8180 7312 26

Dolar Hesabı

Banka: Türkiye İş Bankası

IBAN: TR10 0006 4000 0026 8180 1649 73

Euro Hesabı

Banka: Türkiye İş Bankası

IBAN: TR75 0006 4000 0026 8180 1043 42

Sterlin Hesabı

Banka: Türkiye İş Bankası

IBAN: TR79 0006 4000 0026 8180 4479 41.