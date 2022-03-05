3 ayda yargı

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Çatalköy’de 8 Şubat 2022 tarihinde Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesi olayıyla ilgili tutuklanan Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar yargılanmak üzere 3 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilirken, cinayetle ilgili aranan şahıslar olduğu belirtildi, yeni tutuklamaların olacağı öğrenildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlıların 8 Şubat’ta meydana gelen taammüden adam öldürme suçlarından tutuklandıklarını belirtti. Polis, Veysel Sare'nin 2022 yılı Ocak ayında ülkeye kaçak giriş yaptığını ve Alsancak’ta ikamet ettiğini söyledi. Polis, Musa Çiçek’in 2021 yılı Eylül ayı ve 2022 yılı Ocak ayında iki kez ülkeye kaçak giriş yaptığını açıkladı. Yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye'de de tutuklama yapıldığını belirten polis, 5 zanlının cezaevine gönderildiğini, 3 zanlının adli kontrol şartları ile serbest bırakıldığını anımsattı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ve aranan şahıslar olduğunu ancak zanlıların poliste tutuklu kalmalarına gerek kalmadığını söyledi. Polis, DNA, barut atığı, mobese, mahalli kamera görüntülerinden, GPS bilgileri, cep telefonları görüşme kaydı ve DATA incelemelerinden zanlıların suçu birlikte istediklerine dair bulgular tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlı Musa Çiçek'in olayda gözcülük yaptığını, zanlı Tunç ve Sare'nin olay yerinde olduğunun tespit edildiğini belirtirken, zanlıların giydiğine inanılan ve emare alınan kıyafetlerde yapılan analizlerde silahlarla uyumlu atış artığının tespit edildiğini açıkladı.

İşlenen suçun taammüden adam öldürme olduğunu, zanlıların ağır cezada yargılanacaklarını ifade eden polis, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Mahkeme zanlıların 3 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.



