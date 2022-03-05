Mahkeme acımadı

Gönyeli’nin Yenikent bölgesinde tek başına yaşayan 83 yaşındaki Veysi Akdeniz’i işkenceyle öldüren Türkmenistanlı Azat Nurmamedov hakkındaki yargı süreci tamamlandı. Sanık dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla 33 yıl hapse mahkûm edildi.

Kararı Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun açıkladı. Başkan Fadıl Aksun, taammüden adam öldürme suçunun işlenebilecek en ağır suç olduğunu söyledi.

Aksun, sanığın Veysi Akdeniz’i kandırarak evine girdiğini, daha sonra bıçakla saldırdığını açıkladı. Aksun, birinci darbenin ardından bıçağın ağzının eğrildiğini, bunun üzerine sanığın mutfaktan çelik tencere alarak Akdeniz’in kafasına vurduğunu, akabinde boğazını sıkarak cinayeti vahşice ve soğukkanlı şekilde işlediğini ifade etti.

Başkan Aksun, güpegündüz ve şehir ortasında cinayet işlenen bir ülkede toplumun endişe duymasının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

“Bir kişinin yaşam hakkını elinden alma, ona ve yakınlarına verilebilecek en büyük zarardır”diyen Aksun, “Bir yaşam son bulmuştur ve bunun telafisi söz konusu değildir” ifadesini kullandı.

İşlenen bu cinayet neticesinde ülkemiz insanları, yaşadıkları şehirlerde güven içinde olup olmadıklarını sorgular duruma sokulmuş ve bu durum huzursuzluk ile kaygı veren bir ortam yaratmıştır. Dolayısıyla İşlenen bu cinayetin toplum üzerinde yarattığı travmatik etkinin ceza takdirine yansıması gerektiğini ifade eden Aksun, sanığa 33 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.