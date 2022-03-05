Cezaları eşitlendi

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Çamlıbel köyünde 4 yaşındaki üvey oğlunu şımarıklık yaptığı gerekçesiyle darp eden Sare Konya ile şiddet anlarını cep telefonuyla kayda alan eşi Cevdet Konya hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Girne Kaza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklar 6’şar ay hapse mahkum edildi.

Kararda öncelikle olgular aktarıldı.

Olayın 19 Ocak 2022 tarihinde saat 11.30 sıralarında meydana geldiği; Sare Konya’nın eşinin ilk evliliğinden olan 4 yaşındaki oğlunu darp ettiği, Cevdet Konya’nın ise olaya müdahale etmeyerek o anları cep telefonuyla çektiği belirtildi.

Cevdet Konya’nın görüntüleri çektikten sonra Çamlıbel Karakolu’na gidip şikâyetçi olduğu ifade edildi.

Sanıkların 21 Ocak 2022 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderildikleri belirtildi.

Kararı okuyan Yargıç Hazan Aksun, meydana gelen olayda çocuğun hem fiziksel hem de psikoloji olarak etkilendiğini ifade etti.

Aksun, çocukların anne ve babaları tarafından korunmaları gerekirken, böyle bir olayın yaşanmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Aksun, sanıkları yargılandıkları davalardan suçlu bulup 6 ay hapse mahkum ettiğini açıkladı.