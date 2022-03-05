Evdeki bulgurdan da oldular

Suna ERDEN

Girne’de aldığı ihbar üzerine harekete geçen polis, her biri 100 TL’lik banknotlardan oluşan 32 bin TL ele geçirdi. Suçla bağlantılı Mehmet Aslan ile Fatih Civelek gözaltına alındı. Zanlıların 4 bin TL gerçek para verip, 35 TL tutarında sahte para satın aldıkları ortaya çıktı.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada Fatih Civelek’in evinde 14 bin 600 TL tutarında 146 adet 100 TL’lik banknotlar ile 2 adet uyuşturucu hap bulunduğu belirtildi. Mehmet Aslan’ın evinde ise 17 bin 700 TL tutarında 177 adet sahte 100’lük banknotlar ele geçirildiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 1 Mart 2022 tarihinde Mehmet Aslan’ın Alsancak’ta kalmakta olduğu ikametgâhta sahte olduğuna inanılan 177 adet 100 TL’lik banknotlar bulunduğunu söyledi. Polis, Fatih Civelek’in evinde yapılan aramada ise her biri 100’lük banknotlardan oluşan ve sahte olduğuna inanılan toplam 146 adet Türk Lirası banknot ve iki adet uyuşturucu hap bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlılardan Aslan’ın ifadesinde sahte 500 TL’yle alışveriş yaptığını söylediğini aktardı. Polis, ayrıca zanlıların ifadelerinde 4 bin TL verip, 35 TL tutarında sahte para satın aldıklarını itiraf ettiklerini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, 32 bin TL tutarındaki sahte paranın bulunduğunu ancak 3 bin TL tutarındaki sahte paranın arandığını ifade eden polis, 7 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.



