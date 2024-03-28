Organize çalıştılar

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, 7 kişi adına düzenledikleri sahte ön çalışma izin belgelerini, whatsapp uygulaması üzerinden, M.T. isimli başka bir Bangladeşliye göndererek, 30 bin TL ile 2 bin Euro para temin eden Md Shafiqul ile Mubarak Mubarak polis tarafından gözaltına alınarak dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada Mubarak Mubarak’ın evinde yapılan aramada da 9 adet ön çalışma izin belgesi bulunduğu açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlıların, 20 Şubat 2024 tarihinde, 7 kişi adına önceden sahteledikleri ön çalışma izin belgelerini, whatsapp uygulaması üzerinden, M.T. isimli müştekiye göndererek, sahtekarlıkla 30 bin TL ve 2 bin Euro para temin ettiklerini açıkladı. Polis, zanlıların yapılan şikayet üzerine tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlı Mubarak Mubarak’ın evinde yapılan aramada da 9 adet ön çalışma izin belgesi bulunduğunu ancak gerekli incelemenin henüz yapılamadığını belirtti. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, Md Shafiqul ile Mubarak Mubarak’ın 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.