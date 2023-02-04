Yasal statüleri yok

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçaklığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 93 extacy hap ve 5 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ile yakalanan, Serhat Orhan, Abdullah Gündüz ve Veysi Benzer hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklu yargılanmak üzere Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Erkan Çelik, 20 Ocak 2023 tarihinde, Serhat Orhan ve Abdullah Gündüz’ün tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunu öğrendiklerini ve harekete geçtiklerini anımsattı. Serhat Orhan’ın Kalliland bölgesinde yürüdüğü sırada tespit edildiğini belirten Çelik, üzerinde arama yapıldığını ve ceketinin sol cebinde 15 adet uyuşturucu hap bulunduğunu açıkladı. Abdullah Gündüz’ün de aynı bölgede bir market yakınlarında tespit edildiğini ve üzerinin arandığını aktaran Çelik, ceketinin sol cebinde 15 adet uyuşturucu hap ve 5 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini hatırlattı. Zanlıların kalmakta olduğu evine gidildiğini anlatan Çelik, burada yapılan arama sonucu mutfak dolabı üzerinde 63 adet daha hap ele geçirildiğini ve arama esnasında eve gelen Veysi Benzer’in de tutuklandığını açıkladı. Soruşturmanın tamamlanmadığını bildiren polis, ülkemiz ile bağı olmayan zanlıların Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

Mahkeme, zanlıların 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.