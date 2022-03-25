Örgütler kararlı

Anıl IŞIK

Bu Memleket Bizim Platformu, İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs Platformu başta bazı Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla iki toplumlu eylem konusunda dün, Lefkoşa’da ara bölgede bulunan Dayanışma Evi'nde basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısında, Eylem Komitesi adına Şener Elcil ve Elias Demetriou, Türkçe ve Rumca dillerinde yaptıkları açıklamalarda, yarın Lefkoşa’da düzenlenecek iki toplumlu “Barış ve Çözüm için Tüm Yollar Açılsın” eylemine destek verme çağrısında bulundu.

Kuzey’de, Kuğulu Park’ta saat 11.30’da, Güney’de ise, Mağusa Kapısı Festival Parkı’nda toplanacak olan eylemciler, saat 12.15 sularında, Çağlayan’da bulunan Mağusa Kapısı’nın da yer aldığı ara bölgedeki barikatların her iki tarafında karşılıklı olarak bir araya gelecekler.

Ardından burada, Eylem Komitesi temsilcileri tarafından, “yeni geçiş kapılarının açılması ve Kıbrıs sorununda görüşmelerin yeniden başlaması” taleplerini içeren ortak bildiri okunacak. Eylemciler, ara bölgenin her iki tarafından balonlar bırakacak.

Ortak bildiri, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e iletilmek üzere, Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) temsilcisine sunulacak.

İki toplumlu eyleme, Bu Memleket Bizim Platformu, İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs platformu ve bazı Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinden oluşan toplam 109 kuruluş destek veriyor.