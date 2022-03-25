Eskiye dönüş

Ömer KADİROĞLU-Hüseyin ÇİÇEK

Kuzey Kıbrıs’ta elektrik kesintilerinin aralıksız devam etmesi nedeniyle parası olan vatandaşlar jeneratör alımına yöneldi. Diyalog muhabirine ‘satışlarda patlama yaşandığını’ söyleyen jeneratör satıcıları 580 dolarla, 5 bin dolar arasında seçenek yapıldığını söyledi.

Evde iki klima, bir buzdolabı, bir televizyon ve lambalar için 8 ile 10 KWA jeneratör önerilirken, bunun için bin 400 ile 2 bin 500 doları göze almak gerekiyor. Lokanta ve meyhanelerde elektrikler kesildiği zaman devreye girebilen daha güçlü jeneratörlere ihtiyaç olduğunu belirten satıcılar, bunun için 5 bin dolar civarında bir bütçe gerektiğini belirtti.

Ne dediler?..

Atay Taşkın Ürel (ASEL Group Direktörü)

“Son zamanlarda yaşanan elektrik sorunlarından dolayı halkımızdan büyük bir jeneratör talebi vardır. Elektrik kesintileri nedeniyle artık jeneratörler evlerin olmazsa olmazı haline geldi. Şu anda yoğunlukla talep edilen jeneratörler 8 ile 10 KWA gücünde olanlardır. Bu güçteki jeneratörler ile bir evde 2 klima, 1 buzdolabı, 1 televizyon ve aydınlatma lambası çalıştırabilmek mümkündür. Bunun dışında büyük işletmeler de jeneratör talebinde bulunuyor. İşletmelerde elektrik olmadığı zaman büyük gelir kaybı yaşandığı için daha güçlü jeneratör alımı yapılıyor. Ev tipi jeneratörler 2 bin 500 dolar civarındadır. Jeneratörlerin KWA gücü arttıkça fiyatları da değişkenlik gösteriyor. 20 KWA ve üzeri jeneratörlerin ise fiyatları yaklaşık olarak 5 bin dolardan başlamaktadır.”

Fahri Onbaşı (Aksa Jeneratörleri Kıbrıs Ana Bayisi)

“Ülkede elektrik üretiminde yaşanan sıkıntılar ve kesintilerden dolayı jeneratörlere talep arttı.

Vatandaşlar yaşanan elektrik kesintileri karşısında mağdur olmamak ve evlerinde elektriksiz kalmamak için jeneratörlere yöneldi. Minimum ihtiyaçları karşılamak için yeterli olan 3,5 KWA’lık jeneratörler 580 dolar, 8 KWA jeneratörler bin 400 dolar civarında satılıyor. Restoran ve benzeri işletmeler için daha büyük sabit kabinli jeneratörler var ve bunlar da talep edilen güce göre fiyatlar artıyor.”

Ramazan Başaran (Elektronik ve Tarım ürünleri işletmesi yetkilisi)

“Elektrik kesintileri nedeniyle jeneratör soranların sayısı arttı. Ev tipi jeneratörün fiyatı 8 bin TL’den başlıyor ancak 8 bin ve civarı olan jeneratörler Çin malıdır, yani çok fazla garantisi yoktur.

Kalite yükseldikçe fiyatlar da artıyor; 15 bin, 20 bin, 50 bin hatta 100 bin TL’ye jeneratör var. 2 bin 500 TL’ye de jeneratör var ancak onlar, sadece ampul çalıştırabiliyor

Ev tipi en ideal jeneratör 4 KWA’lık olanlardır. Buzdolabı, televizyon gibi eşyaları çalıştırmak için en az 4 KWA’lık jeneratör almak gerekiyor. Jeneratör çalıştığı zaman bir saatte yarım veya bir litre arası yakıt harcıyor. “