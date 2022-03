Her şey daha  güzel olacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Motorlu Araç Satıcıları ve İhracatçıları Birliği (MASİB) Genel Kurulu’na katıldı.

Tatar, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, sektörün gelişmesi ve sıkıntıların aşılması için gerekli düzenlemelerin yapıldığını ve yapılmaya da devam edeceğini dile getirdi.

Yapılan çalışmalarla motorlu araç sektörünün önünün açıldığını ifade eden Tatar, uzun zamandır “bir halk insanı olarak” genel kurul toplantılarına katılarak sektörlere destek verdiğini kaydetti.

“Her soruna çözüm aramak ve ileride nelerin yapılabileceği hakkında çalışmak, büyük bir erdemdir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, dünyanın şu an içerisinde bulunduğu savaş, ekonomik kriz ve pandemi nedeniyle bazı sıkıntıların yaşandığını fakat bunun kısa zamanda son bulacağını ve bütün bunlara rağmen sektörlerin ayakta kalmaya çalıştığını belirtti.

Tatar, “Bu adada her ne kadar toplu taşımacılıktan bahsedilse de herkesin bir arabaya ihtiyacı vardır. Devletimiz, adil bir şekilde birtakım düzenlemelerle sektöre gerekli desteği verip halkın isteklerini yerine getirmelidir. KKTC’nin kendi içinde yapacağı çalışmalarla ve ekonominin de düzelmesiyle her şey daha güzel ve daha yaşanır hâle gelecektir” dedi.

Tatar çiftinden vefa örneği ziyaretler

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, başkanlığını eşi Sibel Tatar’ın yaptığı Bellapais Inner Wheel Kulübü Kurucu Başkanı Gülten Feridun’u evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar; “Kıbrıs Türk kadını, bütün dünyaya başarısını kanıtlamış ve yaptığı çalışmalarla varoluş mücadelemize katkıda bulunmuştur” dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar’ın onursal başkanı olduğu KKTC Kız İzci Örgütü Derneği’nin kurucu başkanı Güner Necat’ı evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu ülkede bir yere gelindiyse Güner Necat ve onun gibi kadınların sayesinde olduğunu ve hizmetlerinin daima hatırlanacağını dile getirdi.