Ekonomiye darbe

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, alkol ürünlerine yapılan zammın etkilerinin ağır olacağını belirtti.

Zammın yaratacağı etkileri maddeler halinde sıralayan Erhürman, piyasada talebin daralacağına, istihdamın düşeceğine, bazı işletmelerin kapanacağına, maliyenin ve sigortaların da bu alanlardan elde ettiği gelirlerin azalacağına işaret etti.

Erhürman, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

“1. Alkollü içkiye gelen fahiş zam meyhanelere/barlara yönelik talebi kaçınılmaz olarak düşürecek.

2. Bunun sonucunda meyhane/bar gibi kimi işletmelerin kapanması gündeme gelecek.

3. Kapanmayan meyhane/bar gibi işletmelerde istihdam düşecek veya kayıt dışı çalıştırma daha da artacak. Bu, zaten azalmış olan sigortalı çalışan sayısını daha da azaltacak ve sigortaları daha da zor duruma düşürecek.

4. Fahiş zam dolayısıyla meyhane/içkili lokanta gibi işletmelere yönelik talebin düşmesi, bu işletmelerde yoğun olarak tüketilen et/süt ürünleri (hellim, yoğurt)/sebze/meyve vs. tüketimini de düşüreceğinden bu alanlardaki sektörleri de olumsuz etkileyecek.

5. Yapılan fahiş zamla bazı içkilerde güneyden daha pahalı, bazılarında aşağı yukarı eşit hale gelmemiz güneyden gelen talebi de daraltacak.

6. Yerli içkilere de fahiş zam yapılması son dönemde üretimi artırmaya/markalaşmaya çalışan (örn. zivaniya) yerli içki üreticilerini üretimden tekrar kopma riskiyle karşı karşıya bırakacak. Bu durum bağcılığa yönelmeye çalışanları da son derece olumsuz etkileyecek.

7. Yapılan fahiş zammın oransal olarak değil rakamsal olarak yapılması, pahalı içki içenler açısından cüzi bir etki yaratırken ucuz içki tüketenler açısından ciddi bir etki yaratacak.

Sonuç olarak piyasada talep daralacak, istihdam düşecek, bazı işletmeler kapanacak, maliyenin ve sigortaların bu alanlardan elde ettiği gelirler azalacak.”