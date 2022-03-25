Turizm bitti

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, elektriğe, akaryakıta yapılan zamların, yüksek uçak bileti fiyatlarının, hayat pahalılığının, asgari ücretteki artışın ve son olarak alkole konan ilave verginin KKTC turizmini bitirdiğini ifade etti.

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Çağıner, ülkede şu anda yüksek enflasyon ve durgunluğun aynı anda yaşandığı ‘stagflasyon’ durumunun hakim olduğunu belirtti.

Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, “Makroekonomide bu şekilde tanımlanan bu kriz hali, tüketim harcamalarından devlet müdahalelerine kadar bir dizi mücadele programı ile çözülür” ifadelerini kullandı.

Korkunç bir rüya

Otelciler Birliği Başkanı Çağıner, ekonomik krizlerin bir dizi mücadele programı ile çözülebileceğini ifade etti.

Otelciler Birliği Başkanı Çağıner, yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

“Elektrik ve yakıttaki artış, hayat pahalılığı nedeni ile asgari ücretteki artış, pahalı uçak bileti, en son hesapsız kitapsız alkole ilave konan vergi, bütçe olmaması nedeni ile yapılamayan tanıtım ve pazarlama ve sonuç biten KKTC turizmi…

Bir ülke ekonomisinde işsizliğin yüksek, ekonomik verimliliğin düşük, mal ve hizmet fiyatlarının pahalı olması durumu, herkes için korkunç bir rüyadır. İşte bu durum stagflasyonun ta kendisidir. Makroekonomide bu şekilde tanımlanan bu kriz hali, tüketim harcamalarından devlet müdahalelerine kadar bir dizi mücadele programı ile çözülür.”

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2022, 11:32