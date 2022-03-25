Kaygı verici

Maliye Bakanı Sunat Atun dün, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) heyetini ayrı ayrı kabul etti.

Görüşmede, ekonomik konular, KTTO’nın görüş ve önerileri, Maliye Bakanlığı’nın politikaları konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

KTTO Başkanı Turgay Deniz, odanın öneri ve taleplerini içeren metni Maliye Bakanı Sunat Atun’a sundu.

Önerilerinden bazılarının, ‘Orta Vadeli Program, Elektrik Tarifeleri, Sosyal Sigorta Prim Desteği, Enflasyon Muhasebesi ve Kur Gelirlerinin Vergilendirilmesi, Temettü, Amortismana Bağlı Ekonomik Kıymetlerin Katma Değer Vergisi, Yatırım İndirimi, Kamu Çalışma Saatleri’ gibi konular olduğuna dikkati çeken Deniz, hazırlanan önerilerini ayrıntıları ile aktardı.

Deniz, atılacak adımlarda ve yapılacak reformlarda hükümete tam destek vermeye hazır olduklarını ancak belli yasalar hazırlanırken kendileri ile de istişare de bulunulması talebinde bulundu.

Deniz, “Biz atılacak adımlarda, yapılacak reformlarda tam destek vermeye hazırız. Ama her zaman söylediğimiz bir şey var. Belli yasalar hazırlanırken, taslak halindeyken, Bakanlar Kurulu’na, Komitelere, Meclise sevk edilmeden önce bizimle istişare edilmesini ve bizim de görüşlerimizi almanızı istiyoruz. Katkı koymak istiyoruz. Oluşacak olan tepkilere karşı da biz kendimizi siper etmeye hazırız. Yeter ki birlikte kararlar üretelim” dedi.

Maliye Bakanı Sunat Atun da, Oda’nın öneri ve taleplerinin son derece önemli olduğuna vurgu yaparken, tüm gayelerinin KKTC ekonomisini sürdürebilir bir yapıya kazandırmak olduğuna dikkat çekti.

“Dünyada ve ülkede ciddi kriz yaşanıyor”

Sanayi Odası ile görüşmesinde Maliye Bakanı Sunat Atun, dünyada ve ülkede çok ciddi bir kriz yaşandığına dikkat çekerek, “Kriz dönemini aşmak için hep birlikte çalışacağız.” dedi

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı dönemlerinde Sanayi Odası ile çok yakın çalışma fırsatı bulduğunu dile getiren Atun, Oda’nın özellikle ekonomik programların yazılmasında çok büyük katkıları olduğunu vurguladı.

Özel sektörün her ülke ekonomisi için son derece önemli, olduğuna dikkat çeken Atun, Kıbrıs Türk Sanayisi’nin ülkede katma değer oluşturulması ve ülkenin ekonomik dinamizminin hayata geçirilmesinin ve güçlendirmesi için önemli alanlardan biri olduğunu vurguladı.

Kamacıoğlu, sıkıntıları aktardı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu da konuşmasında, Maliye Bakanı Sunat Atun’un sanayi sektöründen gelmiş olmasının önemine dikkat çekti ve sanayicinin sıkıntılarını çok iyi anlayabileceğini belirtti.

Kamacıoğlu görüşmede sektörün sıkıntılarını ve beklentilerini Bakan Atun’a aktardı.