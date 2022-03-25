Örnek olsun

Kemal Saraçoğlu Vakfı donör arşivine geçtiğimiz yıllarda örnek vererek kayıt yaptıran üç gönüllü Mehmet Berkem Barışsev, Hüseyin Kaygısız ve Osman Yanaroğlu, kök hücre bağışında bulunarak nakil bekleyen hastalarının, hayata yeniden tutunmalarına olanak sağladı.

Gönüllü donörler, işlemin kimseyi korkutmaması gerektiğini belirterek, ihtiyacı olan bir hastanın bu kadar basit bir prosedürle sağlığına kavuşmasını sağlamanın kişinin hayatı boyunca yaşayabileceği, değeri biçilemez bir his olduğunu, bu işleme hiç düşünmeden seve seve, defalarca gönüllü olabileceklerini ifade etti.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatörü Servet Özeralp yaptığı açıklamada, vakfın sloganı “Kanseri yaşamadan sorumluluk hissedebilmek erdemdir” ilkesini benimseyerek, tamamen gönüllülük çerçevesinde hiç tanımadıkları kişilere umut olan tüm donörlere teşekkür etti.

Özeralp söyle devam etti:

“2000 yılından bu yana Kemal Saraçoğlu Vakfı ve Karaiskakio Vakfı iş birliği ile gönüllülerden Dünya İlik Bankası için numuneler alınmaktadır. 18-45 yaş arası, KKTC Kimlik Kartı’na sahip, daha önce bu amaç için örnek vermemiş sağlıklı bireylerden alınan kan veya tükürük örneği ile özelde kendi ülkemizdeki genelde ise Dünyadaki ilik/kök hücre nakli ihtiyacı olan hastalara yardım eli uzatmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bugüne kadar 86 Kıbrıslı Türk Donörü, tamamen gönüllü olarak ilik/kök hücre bağışı yaparak hastalarının hayata ikinci kez başlamalarına vesile olmuş olması Kemal Saraçoğlu Vakfı olarak bizler için de muhteşem bir gururdur.”

Özeralp, verici kriterlerine uygun tüm herkesi bu duyarlılığı gösterip örnek vermeye çağırdı.