Ölümüne sürdü

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da dün gece meydana gelen trafik kazasında aşırı alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen siyahi sürücü önce paket servisi elemanı Sezen Öncü yönetimindeki motosiklete, ardından yol kenarında park halinde duran iki araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan Öncü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya neden olan siyahi sürücünün üzerinden ne kimlik ne de ehliyet çıktı. Kaza anında 234 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü gözaltına alınırken, kimlik tespiti için soruşturma başlatıldı.

Üzerinde ne kimlik ne de ehliyet çıktı

Polisten alınan bilgiye göre; kaza dün saat 21.30 sıralarında Fuar Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Kimliği henüz tespit edilemeyen SZ 035 plakalı Volkswagen Passat marka aracın sürücüsü, önce Sezen Öncü yönetimindeki motosiklete, ardından yol kenarında park halinde duran iki araca çarptı. Çarpmasının etkisiyle Sezen Öncü motosikletiyle birlikte yola savruldu. Yaralanan Sezen Öncü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öncü’nün ayağının kırıldığı ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan SZ 035 plakalı aracın sürücüsünün üzerinde ne kimlik ne de ehliyet çıktı. Kaza anında 234 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü gözaltına alınırken, polise bilgi vermekten kaçındığı öğrenildi.

Gazetemiz yayıma hazırlandığında zanlının kimlik tespit çalışmaları devam ediyordu.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2022, 11:34