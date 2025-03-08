Üçü de cezaevinde

Suna ERDEN

Lefkoşa ve Demirhan’da faaliyet gösteren iki marketten alkollü içki çalan, kaldıkları adreste market açacak kadar içki ve çikolata bulunan Alaeddin Öngörür (43), Eren Denli (19) ve Yunus Aksak (20) dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Sırf içki çalmak ve Türkiye’ye götürüp satmak amacıyla ülkeye gelen 3 zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı yürüten polis; zanlıların 20 Şubat 2025 tarihinde Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Bestmar isimli markete müşteri olarak girdiklerini anımsattı.

Polis; zanlıların 29 bin 999 TL değerindeki Glenrothes marka 25 yıllık viskiyi, 8 bin 999 TL değerindeki Bowmore Darkest marka 15 yıllık viskiyi ve 14 bin 999 TL değerindeki Chı̇vas Regal marka 25 yıllık viskiyi ceketlerin içine saklayıp çaldıklarını açıkladı.

Polis; zanlıların yine 20 Şubat 2025 tarihinde saat 10.20’de Minareliköy'de faaliyet gösteren Erülkü Süpermarkete müşteri olarak gittiklerini belirtti. Polis, zanlıların buradan da 14 bin TL değerinde 2 adet Balvenie marka viskiyi çaldıklarını açıkladı.

Polis; zanlıların 21 Şubat 2025 tarihinde de Erülkü Süpermarkete gittiklerini belirtti. Polis; zanlıların 11 bin 139 TL değerinde Glenfiddch ve Lauders marka viskileri ödeme yapmayarak market dışarısına çıkararak çaldıklarını ifade etti.

Polis, incelenen kamera görüntülerinden zanlıların kullanmakta olduğu kiralık araç̧ şirketine ulaşıldığını belirtti. Polis; araçtan yola çıkarak tespit ettikleri zanlıları 23 Şubat 2025 tarihinde, tutuklandıklarını dile getirdi.

Polis; Alaeddin Öngörür'ün ifadesinde diğer iki zanlı ile Türkiye’de bir araya geldiklerini, Kıbrıs’a gelip içki çalmak ve satıp elde edilen parayı paylaşmak için anlaştıklarını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis; Alaeddin Öngörür'ün Girne’de kaldığı adreste yapılan aramada ikametgahın içerisinde ve apartmanın eksi katında toplamda 3 valiz içerisinde tahmini değerleri 151 bin 550 TL viski ve birçok marka çikolata bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlıdan ürünler ile ilgili olarak izahat istendiğinde herhangi bir açıklama yapmadığını söyledi.



Birçok marketi soyduklarını itiraf ettiler

Polis; zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde Eren Denli ve Yunus Aksak’ın gönüllü ifade verdiklerini, Girne ve Lefkoşa bölgesinde bulunan birçok marketten hırsızlık yaptıklarını ancak marketlerin isimlerini bilmediklerini söylediklerini açıkladı.

Polis; ayrıca olayın basında yer almasından sonra yeni şikayet aldıklarını, zanlıların Girne’de faaliyet gösteren Erdener Market’ten de 10 bin 799 TL değerinde Chivas Regal marka 70 cl'lik 25 yıllık viskiyi ve 12 bin 499 TL’lik Almaviva 2019 Vins Chiliens marka 75 cl'lik viskiyi çaldıklarının tespit edildiğini söyledi.

Öngörür gösterdi, diğer ikisi çaldı

Polis memuru, zanlıların 3 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 12 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde kamera görüntülerinin incelendiğini belirtti.

Polis; zanlıların içki reyonlarını birlikte gezdiklerini, Alaeddin Öngörür’ün diğer 2 zanlıya çalacakları içkileri gösterdiğini açıkladı.

Polis, zanlıların ülkeye turist olarak geldiklerini, KKTC’de kalıcı bağları bulunmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlıların 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine, yaşlarından dolayı Eren Denli ve Yunus Aksak hakkında sosyal tahkikat raporu hazırlanmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2025, 09:46