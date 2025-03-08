Şiddete ‘hayır’

İstatistik Kurumu, Emekçi Kadınlar Günü’nde kadınlarla ilgili detaylı bilgiler paylaştı. Buna göre; 2023 yılı itibarıyla KKTC'de 476 bin 214 olarak kaydedilen nüfusun 218 bin 425’ini kadınlar, 257 bin 789’unu ise erkekler oluşturuyor. Kadınların nüfus içindeki oranı yüzde 45,9 erkeklerin ise yüzde 54,1 olarak kaydedildi.

2024 yılına ait kadına yönelik şiddet verilerine göre; şiddet vakalarının en fazla görülen türü yüzde 45,3 ile darp oldu. Bunu yüzde 8,7 ile telefonda tahrik edici arama ve mesajlar, yüzde 8,1 ile şiddet kullanma tehdidi ve yüzde 7,4 ile elektronik hesap yasa dışı hareket takip etti. 2023 yılına göre 2024’te darp vakaları yüzde 42,7'den yüzde 45,3'e yükseldi.

Kadınların nüfustaki oranı yüzde 45,9

KKTC İstatistik Kurumu, 2023 yılının Kadın İstatistikleri raporunu yayımladı. Rapora göre, 2023 yılında KKTC nüfusunun yüzde 45,9’u kadınlardan oluşuyor. Kadınların yaşam süresi, erkeklere göre daha uzun, özellikle 65 yaş ve üzeri yaş gruplarında kadınların oranı daha yüksek. Kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 38,3 iken, üniversite öğrencilerinin yüzde 43,1’ini kadınlar oluşturuyor. Kamu sektöründe üst düzey yöneticilerin büyük kısmı erkeklerden oluşuyor. Kadına yönelik şiddet vakalarında darp, en yaygın şiddet türü olarak öne çıkıyor.

Rapora göre 2023 yılı itibarıyla KKTC'deki toplam nüfus 476 bin 214 olarak kaydedildi. Bunların 218 bin 425’i kadın, 257 bin 789’u ise erkeklerden oluşuyor. Kadınların nüfus içindeki oranı yüzde 45,9 erkeklerin ise yüzde 54,1.

Kadınların doğumda beklenen yaşam süresi 2023 yılı itibarıyla 83,5 yıl, erkekler için ise 80,3 yıl olarak hesaplandı. Kadınların yaşam süresinin erkeklere göre daha uzun olduğu, özellikle 65 yaş ve üzeri yaş gruplarında kadınların oranının erkeklere göre daha yüksek olduğu kaydedildi. 65-74 yaş grubunda kadınların oranının yüzde 51; 75-79 yaş grubunda yüzde 53; 80-84 yaş grubunda yüzde 59 ve 85 yaş ve üzeri yaş grubunda ise yüzde 65 olduğu belirtildi.

Kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 38,3

Kadınların iş gücüne katılım oranının 2023 yılı itibarıyla yüzde 38,3, erkeklerde ise yüzde 61,9 olduğu kaydedildi. Kadınların, istihdamda en fazla hizmetler sektöründe yer aldığı, en düşük oranın ise inşaat sektöründe görüldüğü belirtildi. Kadınların hizmet sektöründeki istihdam oranının yüzde 90,4 olduğu kaydedildi.

Ayrıca, iş gücüne katılmayan kadınların yüzde 40,6’sının ev hanımı olarak tanımlandığı, yüzde 22,3’ünün öğrenci, yüzde 12,3’ünün emekli ve yüzde 7,4’ünün ise çalışamaz durumda olanlardan oluştuğu belirtildi.

Üniversite öğrencilerinin yüzde 43,1’i kadın

2023-2024 akademik yılı itibarıyla KKTC’deki üniversite öğrencilerinin yüzde 43,1’inin kadınlardan oluştuğu belirtildi. Kadınların büyük çoğunluğunun lisans ve ön lisans programlarında eğitim almakta olduğu, ancak yüksek lisans ve doktora programlarında kadın sayısının daha düşük olduğu gözlemlendi. 2023 yılı itibarıyla kadınların eğitim düzeylerinin arttıkça iş gücüne katılım oranlarının da arttığı kaydedildi.

Üst kademe yöneticilerinin yüzde 66,5’i erkek

Kamu sektöründeki kadınların, üst düzey yönetici pozisyonlarında ise erkeklere kıyasla daha az yer aldığı görüldü. 2023 yılı itibarıyla üst kademe yöneticilerinin yüzde 66,5’inin erkeklerden oluştuğu, kadınların oranının ise yüzde 33,5 olduğu belirtildi.

Kadın milletvekili sayısı 11

2025 yılı itibarıyla KKTC’deki kadın milletvekili sayısı 11. Öte yandan 2025 yılı itibariyle belediye meclis üye sayısının yüzde 25,5’inin kadınlardan oluştuğu belirtildi.

Şiddet vakalarının en fazla görülen türü yüzde 45,3 ile darp

2024 yılına ait kadına yönelik şiddet verilerine göre, şiddet vakalarının en fazla görülen türü yüzde 45,3 ile darp oldu. Bunu yüzde 8,7 ile telefonda tahrik edici arama ve mesajlar, yüzde 8,1 ile şiddet kullanma tehdidi ve yüzde 7,4 ile elektronik hesap yasa dışı hareket takip etti. 2023 yılına göre darp vakalarının oranının yüzde 42,7'den yüzde 45,3'e yükseldiği belirtildi. Ayrıca, şiddet vakalarının en fazla yaşandığı ayların haziran, temmuz ve ekim olduğu ifade edildi.

Cezaevi’ndeki 10 bin 226 kişiden 721’i kadın

2023 yılı itibarıyla KKTC cezaevlerinde toplam 10 bin 226 kişi bulunduğu, bunlardan 721’inin kadın olduğu kaydedildi. 2023 yılı itibarıyla cezaevine sevk edilen 2 bin 100 kişiden yalnızca 210’unun kadın olduğu belirtildi.