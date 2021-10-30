Örnek oldular

Ömer KADİROĞLU

Diyalog Medya Grubu ve Merit Otelleri’nin desteğiyle Sağlık Bakanlığı’nın işbirliğinde hizmete giren aşı merkezi hizmet süresini tamamladı. Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, 3 ay süreyle gönüllü hizmet veren Dr. Bilgin Çınar, Dr. İlker İpekdal ve üç hemşireye teşekkür belgesi verdi. Akar, gönüllü hizmet veren doktor ve hemşirelere teşekkür ederken, halka aşılanma çağrısında bulundu.

Dr. Bilgin Çınar ile Dr. İlker İpekdal da salgınla mücadeleye destek verdikleri için hem mutlu olduklarını hem de gurur duyduklarını söyledi.

Akar: Dünyayı örnek alalım

Aşılanma sürecinin dünyada olduğu gibi takip edilmesi gerektiğine işaret eden Akar, “Bütün dünyanın yaptığını bizlerin de yapması gerekiyor. Bizim geri kalmamız demek virüse teslim olmamız demektir” dedi.

Akar şunları söyledi:



“Lefkoşa aşı merkezinde üç ay süreyle tamamen gönüllü olarak hizmet verdiğiniz ve bizim başlattığımız kampanyaya tamamen gönüllü olarak destek verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Arzu ettiğimiz miktarda katılım olmasa da farkındalık yaratmak adına iyi olduğunu düşünüyorum. Bu noktada halkımıza aşılanma çağrısı yapmak istiyorum. Tüm dünyanın yaptığını bizlerin de yapması gerekiyor. Bizim geri kalmamız demek virüse teslim olmamız demektir. Herkesin buna uymasını diliyorum. Doktorlarımız halka hizmet vermek için özel işlerini bırakıp buralara gelmiştir. Örnek olacak bir harekette bulundular.”

Çınar: Büyük gurur duydum

Dr. Bilgin Çınar ise böyle bir organizasyonun içerisinde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Çınar, “Coronavirüse karşı yapılan savaşta elimden geldiğince destek olmaya çalıştım. Küçük de olsa bu desteği vermekten büyük bir gurur duydum ve benim için çok önemli bir destek oldu. Bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim.”

İpekdal: Her zaman hizmete hazırız

“Diyalog Medya ve Merit Otellere bizlere böyle bir ortamı hazırladıkları ve bu fırsatı sundukları için çok teşekkür ederim” diyen Dr. İlker İpekdal ise şunları ifade etti:

“Sağlıkla uğraşmak sadece hastaları tedavi etmek değildir. Hastalığa neden olacak faktörleri de engellemektir aslında ve biz de üç ay boyunca bunu yapmaya çalıştık. Aşılanmanın özellikle erişkin yaş grubunda istenilen hedefe ulaşması ve toplumu belli bir aşılanma oranının üstüne çıkarabilmek hem sağlığımızı hem de ekonomimizi kontrol altına almamızı sağlar. Biz de bunu düşündük ve bunun için çalıştık. Aşıya ilgi zaman zaman azalabiliyor ve buradaki görevimizi sonlanmış olarak değil bir ara vermiş olarak görüyoruz. Önümüzdeki süreçte de görev alabileceğimiz tüm yerlerde hizmete hazırız. Sağlık Bakanının tüm sağlıkçıları organize etme başarısını göstermesi ile umarım bundan sonra bilinçlenme konusunda bir örnek olur.”

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2021, 02:59