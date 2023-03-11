Soruşturma derinleşti

Suna ERDEN

Girne’de gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan Fas uyruklu Labit Otham, Najep Alhasanat ve Mahmut Alhasanat dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların evinde yapılan aramada 28 gram hintkeneviri, hassas terazi, öğütücü ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen toplam 11 bin 500 TL, 400 Euro, 300 Dolar ele geçirildiği anımsatıldı.

Narkotik şubede görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, aldıkları ihbar üzerine 6 Mart 2023 tarihinde saat 18.00 sıralarında Labit Otham’ın evine baskın düzenlendiğini ifade etti.

Polis, evde yapılan aramada salonda ve yatak odasında dolapların içerisinde 13 gram hintkeneviri, metal öğütücü ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 3 bin TL bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlı Labit Otham ile o esnada evde bulunan arkadaşı Najep Alhasanat’ın gözaltına alındığını belirtti.

Polis memuru, saat 20.30 sıralarında ise Najep Alhasanat’ın evinde arama yapılmaya gidildiğini, araçtan inip yürümeye başladıkları esnada zanlının görevli memur M.G.’yi göğsünden iterek kaçmaya çalıştığını ifade etti.

Polis memuru, zanlının makul güç kullanılarak yakalandığını, bu esnada düşüp omuzunu kırdığını söyledi.

Zanlı kaçmaya kalkıştı, polis yakaladı

Polis, Najep Alhasanat’ın ile kardeşi Mahmut Alhasanat’ın birlikte kaldığı evde yapılan aramada 12 gram hintkeneviri, hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edilen 8 bin 500 TL, 400 Euro,300 dolar bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis memuru, evde arama yapıldıktan sonra ekiplerin Mahmut Alhasanat’ın gelmesini beklediklerini, bir süre sonra eve gelen zanlının polisi görünce kaçmaya kalkıştığını ifade etti. Polis memuru, zanlının makul güç kullanılarak yakalandığını ifade etti.

Zanlıların cep telefonlarının incelemesinin sürdüğünü, uyuşturucu maddelerin analiz sonuçlarının beklendiğini ve aranan şahıslar olduğunu kaydeden polis, 5 gün ek süre istedi.

Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.