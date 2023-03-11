Faciadan dönüldü

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa-Girne ile Geçitkale-Tatlısu anayollarında meydana gelen trafik kazalarında 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

İlk kaza 49 yaşındaki sürücü Cumhur Baloğlu’nun önünde seyreden araca çarpması sonucu gerçekleşti.

İkinci kaza ise 69 yaşındaki Hüseyin Hacı’nın yoldan çıkıp toprak sete çarptıktan sonra takla atması sonucu meydana geldi.

İki sürücü de yaralandı

Lefkoşa-Girne anayolu üzerinde saat 10.30 sıralarında yönetimindeki LL 380 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyreden Cumhur Baloğlu önünde aynı yöne doğru seyreden 45 yaşındaki Sinan Kabacıklı yönetimindeki LE 536 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile her iki araç yolun solundan çıkarak su kanalına düştü. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü olay yerine gelen ambulanslar ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yoldan çıktı, takla attı

Geçitkale-Tatlısu anayolunda meydana gelen kazada ise 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Polisten verilen bilgiye göre; kazaya dikkatsizliği sonucu karşı şeride geçen NY 814 plakalı araç sürücüsü sebep oldu. Saat 16.15 sıralarında, Geçitkale-Tatlısu anayolu üzerinde Küçük Erenköy istikametine doğru seyreden Hüseyin Hacı (E-69) yönetimindeki NY 814 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan çıktı ve toprak sete çarptıktan sonra bir takla atıp tavanı üzerinde durdu. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Havva Hacı (K-63), Hüseyin Yılmaz Hacı (E-11) ve Ayse Hacı (K-9) Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.