Aranan şahıslar var

Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda zuladaki 300 gram hintkeneviri ve 150 gram kokaini almaya çalıştığı sırada yakalanan Yusuf Açıkel ile suçla bağlantılı tutuklanan Erol Tayfur hakkındaki sürüyor.

Demir Yumruk Operasyonu’nda yakalanan ve 1 Mart tarihinden beri tutuklu bulunan zanlılar dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 1 Mart 2023 tarihinde saat 11.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekiplerinin Ortaköy’de bir toprak alanda şüpheli maddelerin bulunduğuna dair bilgi aldığını söyledi.

Polis, yapılan kontrolde 9 ayrı poşette 250 gram ağırlığında hintkeneviri ve 2 adet siyah renk sırt çantasının emare alındığını belirtti. Polis, yine bölgede kayaların altına gizlenmiş sırt çantasının içinde 12 ayrı paket halinde yaklaşık 150 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu ile üç paket halinde yaklaşık 80 gram ağırlığında hintkenevirinin emare alındığını belirtti.

Polis, konu yerde pusu görevine başlandığını ve zanlı Yusuf Açıkel’in aracıyla maddeleri almaya geldiğini ve makul güç kullanılarak tutuklandığını anlattı.

Polis memuru, zanlının aracında 5 gram ağırlığında hintkeneviri, bir adet siyah renk sırt çantasının ve uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, aynı gün meseleye bağlantısı olduğu tespit edilen Erol Tayfur’un tespit edilerek tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü, 7 adet hap ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 7 bin 545 TL 950 Euro nakit paranın bulunarak emare alındığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıslar olduğunu kaydeden polis, beklenen analiz sonuçları olduğunu belirterek, 5 gün ek süre istedi.

Talebi değerlendiren mahkeme zanlıların tutukluluk süresini 5 gün daha uzattı.