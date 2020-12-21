Orta refüje uçtu

Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen Terim Sefaoğlu kazaya neden oldu

Orta refüje uçtu

Onur ULAĞ
Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde dün meydana gelen trafik kazasında bir araç refüje çıkarak durabildi. Kaza yapan CL 186 plakalı aracın sürücüsü Terim Sefaoğlu’nun (36) 161 promil alkollü olduğu belirtildi.
Polisten alınan bilgiye göre; kaza dün saat 18.00 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Alpet ışıkları olarak bilinen bölgede meydana geldi. Yönetimindeki CL 186 plakalı aracıyla seyreden Terim Sefaoğlu (36), direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüj içerisine çıkıp ağaca çarparak durabildi.  Kaza sonucu yaralanan olmazken araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Yapılan soruşturmada Sefaoğlu’nun 161 promil alkollü olduğu ve ehliyetine el konularak gözaltına alındığı belirtildi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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