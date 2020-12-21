Esnaf, dert yanıyor. İflaslar kapıda

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa esnafı, ekonomik kriz nedeniyle oldukça zor günler geçiriyor. Salgın ve dövizin yükselmesi ile sıkıntılı günler geçiren esnaf, eve ekmek götürecek paralarının kalmadığını ifade etti. Diyalog’a konuşan Gazimağusa esnafı, pandemi dönemi sonrası 200 kadar işletmenin iflas ederek kapandığını iddia etti. Ülkemizin turizme dayalı bir ekonomisi olduğunu savunan esnaf, turist gelmediği sürece esnafın durumunun iyiye gitmeyeceğini savundu. Gazimağusa esnafı, “Geçtiğimiz dönemlerde de işlerin azlığı nedeniyle şikayet ediyorduk ancak şu an o dönemleri mumla arıyoruz” şeklinde konuştu.

Ne dediler?..

Hacı Koruk

“İşler çok kötü, esnaf bitmiş durumdadır, pandemi sonrası iyice dibe vurduk. Gazimağusa’da, pandemi nedeniyle 200 kadar işletme kapandı. Dövizin yükselmesini fırsat bilen bazı insafsız tedarikçiler, malzemelere fahiş zamlar yaparak belimizi büktü. Ne yazık ki bunlar denetlenmiyor, kimse buna dur demiyor. Elektrik faturaları ayrı bir sorun, bin TL’den az fatura ödemez olduk, durumumuz oldukça perişan.”

Tahir Toker

“Önceden de bir çok kez iş azlığından şikayet ediyorduk ancak şu aralar anladım ki, o zamanlar durumumuz iyiymiş. Şu an günü kurtarmaya çalışıyoruz. Para biriktirmek artık bizim için bir hayal oldu. Üç haftadır sadece ve sadece 300 TL para kazanabildim.”

Salih Oktay

“İşler kötü durumda, satış yapamıyoruz. Piyasada sessizlik hakim, umutla normalleşmeyi bekliyoruz. Bu şekilde devam ederse birçok iş yeri daha kapanacak Kimsenin ayakta kalacak gücü kalmadı. Herkes gittikçe dibe vuruyor. Adete can çekişiyoruz.”

Celal Yeşilada

“Eve ekmek götürecek para kazanamıyoruz… Ekmek parasını bir kenara bırakın, dükkanın açık kalabilmesi için gerekli giderleri karşılayacak para bulamıyoruz. 13. maaşlar ödendikten sonra belki biraz canlılık olur umudunu taşıyoruz. Başka da umudumuz yok. Çünkü ne turist ne de öğrenci var.”

Jale Altaş:

“İşler çok kötü, satış yapamıyoruz, 2 gündür siftah yapmadan kapatıyorum. Turist gelmezse çarşı canlanmaz, turist olmadığı müddetçe çarşı esnafının durumu perişandır. Zaten doğru düzgün öğrenci de gelmedi. Ne olacak halimiz bilemiyoruz. Belki 13.maaşlar ödenir de çarşı biraz canlanır.”



Kasım Uluçaylı

“Çarşı bom boş, sırf dükkanımız kapalı kalmasın diye açıyoruz. Satış falan yaptığımız yok. Erkenden de kapatıp gidiyorum. Normalde akşam saat 20.00’ye kadar açık kalıyordum. Çarşıyı canlı tutan turistlerdir. Turist olmayınca canlılık da olmaz. Devletin, memuru koruduğu gibi, özel sektör çalışanları ve küçük esnafa da sahip çıkma zorunluluğu vardır.”

Ferdiye Özkanı

Çoğu zaman siftah yapamadan dükkanlarımızı kapatıyoruz. 13. maaşlar ödenirse belki çarşı biraz canlanır. Turist olmayınca çarşıda iş olmuyor. beklentimiz turistlerin gelmesi, umarım bir an önce normalleşme olur ve eski günlere döneriz. Aksi halde dayanacak gücümüz kalmadı.”

Yusuf Yenidoğanay

“ Ekonominin neredeyse tamamının turizme dayandığı bir ülkede, sektörün büyük bir ölçüde kapalı olması bize darbe vurdu. Turistin desteklediği sektördeki insanların ekonomileri kötü olduğu için maalesef iç piyasada da ticaret durdu. Ümit ediyorum ki dünya normalleşir ve turizmdeki canlılık eskisinden fazla katkı sağlar.”

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020, 12:21