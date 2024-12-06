Vurdu, kırdı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da eski kız arkadaşını günlerce telefonda rahatsız ettiği iddia edilenUğur Özbayır, genç kadının polise gitmesi üzerine, evine giderek, kapıyı tekmeleyip kırdı. Toplamda 35 tane sabıkası bulunan Özbayır, mahkeme emriyle Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ali Gencer, zanlının, 28 Kasım ile 3 Aralık tarihleri arasında, eski sevgilisi G.A’ya (24), whatsapp uygulaması üzerinden defalarca mesaj atarak rahatsız ettiğini, müştekinin şikayeti üzerine tespit edilerek bir gün tutuklu kaldıktan sonra, dava tebliği yapılarak serbest bırakıldığını anlattı.

Zanlının, serbest kaldığı 4 Aralık günü, G.A’nın evine giderek kapıya tekme atıp kırarak kasti hasara uğrattığını açıklayan polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi. Zanlının, 35 adet sabıkası olduğunu ve serbest kalması halinde aynı şahsa karşı suç işlemeye devam etmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu aktaran polis, cezaevine gönderilmesini talep etti. Mahkeme, zanlının, bir ayı geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.



Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2024, 10:51