‘Languedoc’ bölgede

Fransız hava ve deniz kuvvetleriyle, Rum Milli Muhafız ordusunun ortak askeri tatbikat gerçekleştirdiği bildirildi.
Helkopterler, Fransız donanmasına ait ‘Languedoc’ adlı firkateynden havalandı.
Limasol’un güneyindeki deniz bölgesinde geçtiğimiz pazar günü Fransa ile “CYP/FRA-02/2023” isimli hava deniz tatbikatının başarıyla icra edildiği belirtildi.
Fileleftheros gazetesi Fransız donanmasına ait “Languedoc” isimli fırkateynin bölgede bulunması çerçevesinde bahse konu tatbikatın icra edildiğini yazdı.
Gazete, Rum Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına dayanarak tatbikatın, Fransız Donanmasıyla birlikte planlandığını belirtti.
Habere göre tatbikat, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun dost ülkelerin silahlı kuvvetleriyle geliştirdiği uluslararası iş birliklerine dayanıyor.