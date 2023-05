Sağduyulu olun

Öğretmen sendikalarının grevi nedeniyle ortaokul öğrencileri son 2 haftadır ders yapamıyor, sınavlara giremiyor. Eğitim döneminin bitmesine 30 günden az süre kalmışken, ertelenen dersler ve sınavlarla ilgili herhangi bir takvim açıklanmadı.

Öğretmenler (Değişiklik) Yasası'na karşı başlatılan grevler dün de devam etti.

Ülke genelindeki tüm ortaokullarda 08.30-12.00 arasında uygulanan grev nedeniyle dünkü sınavlar iptal edildi. İlkokullarda ise dün dersler normal seyrinde yapıldı.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, bugün 08.30-12.00 saatleri arasında yine okullarda grev yapılacağını ve sınavların gerçekleştirilmeyeceğini bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da sendikaları bir kez daha sağduyuya davet etti.

Yasayı anlattı

Çavuşoğlu, Öğretmenler (Değişiklik) Yasası’nın Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından açıklama yaptı. Yasanın olgunlaşması ve Meclis’te görüşülerek kabul edilmesi süreciyle ilgili süreci anlatan Çavuşoğlu, 2022 yılının Temmuz ayında başladıkları çalışmaların dün itibariyle neticeye ulaştığını ve kamuoyunu meşgul eden Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı olgunlaştırarak Meclis’ten geçirdiklerini söyledi. Yasanın, öğretmenin bilgi ve birikiminden daha fazla faydalanmak amacıyla düzenlendiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, bu yasanın öğretmeni itibarsızlaştıran bir anlayışla hazırlanmadığına dikkat çekti. Sendikalar tarafından atılan sloganların, geçirilen yasaya yönelik olmadığını ve yasada bulunan maddeleri içermediğini belirten Çavuşoğlu, “Bu yasa öğretmeni itibarsızlaştıran herhangi bir madde içermemektedir” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin sınav hakkı ne olacak?

Çavuşoğlu, öğretmenlerin, öğrencilerin sınav hakkı, karne hakkı, mezuniyet hakkı olduğunun bilinciyle hareket edecekleri ve sevinçlerini yaşama noktasında bugüne kadar gösterdiği hassasiyeti yeniden gösterecekleri düşüncesinde olduklarını da belirterek, sürdürülen eylemlerin bir an önce sona ermesine ve okulların normale dönmesi gerektiğine dikkat çekti. Çavuşoğlu, grev ve eylem sürecinde, yasanın dışında işaret edilen konuların bilgileri dahilinde olduğunu ve ortak akıl ile çözüme kavuşturmak için çalışmaya devam edeceklerinin de altını çizdi. Kıbrıs Türk halkının bugüne kadar öğretmenleriyle var olduğunu ve bundan sonrada öğretmenleriyle yola devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, “Öğretmenlerimizin topluma yaptığı katkı, tarih kitapları içerisinde ve bundan sonra yazılacak tarih içerisinde de yer almaya devam edecektir.” dedi. Bu bağlamda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın her sorunun iletişimle çözüleceği gerçeğini dikkate alarak, her zaman olduğu gibi uzlaşmacı bir anlayışla hareket edeceğine vurgu yapan Çavuşoğlu, sendikaları bir kez daha sağduyuya davet etti.

Veliler de tedirgin

Çavuşoğlu, Bakanlık kapılarının öğretmene ve sendikalara her zaman açık olduğunu da yineleyerek, Talim ve Terbiye Kurulu ile ilgili daire müdürlüklerinin bugün sendikaları, sendikalara uyan bir zamanda sorunları ele almak, öğrencilerin yaşadığı mağduriyetleri gidermek, velilerin tedirginliği ortadan kaldırmak, akademik takvimi değerlendirmek ve nakil çalışmalarını başlatmak üzere toplantıya davet edeceklerini söyledi.