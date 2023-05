Veteriner ekibi görev başında

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’daki iki adet küçükbaş hayvan işletmesinde tespit edilen Koyun Keçi Çiçeği Hastalığı’na yönelik koruyucu aşı uygulaması Veteriner Dairesi koordinasyonunda başladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nden temin edilen 20 bin doz Koyun Keçi Çiçek aşısı, Gazimağusa ve Güvercinlik köylerindeki küçükbaş hayvanlara uygulanmaya başlandı.

Aşılama çalışmaları 6 adet Veteriner Dairesi ekibi ve 5 adet yetkilendirilmiş veteriner hekim ekibi tarafında gerekli koruyucu ve biyogüvenlik tedbirleri alınarak yürütülüyor. Aşılama çalışmaları esnasında hastalığın eradikasyonuna yönelik hasta hayvanların itlafı, güvenli imhası ve işletmelerin dezenfeksiyon işlemleri de yapılıyor.

Çalışmaların yürütülmesine Gazimağusa Kaymakamlığı, yerel yönetimler ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı diğer daire personelleri destek veriyor.

Çalışmaların ilk gününde 46 işletmedeki 5 bin 750 adet koyun ve keçi başarılı bir şekilde aşılandı.

Aşı tüketime engel değil

Aşılanan hayvanlar Koyun Keçi Çiçek hastalığına karşı 2 yıl süre ile güçlü bir bağışıklık oluşturuyor.

Kullanılan aşının et ve süt ürünleri üzerinde herhangi bir kalıntısı bulunmuyor.

Aşılanan hayvanlardan elde edilen süt ve süt ürünleri; kesime gönderilen hayvanlardan elde edilen et ve et ürünleri insan tüketimine sunulmasında bir sağlık riski de bulunmuyor.

3 günde bitecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nda konuyla ilgili olarak oluşturulan komitenin Başkanı Prof. Dr. Huriye Horoz Kaya, TAK muhabirine yaptığı açıklamada, dün sabah itibarıyla koyun-keçi çiçek hastalığına karşı koruyucu aşıların yapılmaya başlandığını, üç gün içerisinde Gazimağusa, Tuzla ve Güvercinlik bölgelerindeki hayvanlarının aşılarının yapılmasını öngördüklerini belirtti.

Hastalığın tespit edilmesinin ardından, Gazimağusa, Tuzla ve Güvercinlik bölgelerini karantinaya aldıklarını belirten Kaya, belirti tespit edilen hayvanların imha edildiğini, bugüne kadar 6 küçükbaşın imha edildiğini ifade etti.

Kaya, söz konusu üç bölgede bir buçuk yaşın altındaki küçükbaşlar hariç tüm hayvanların aşılanacağını belirtti.

Uyulması gereken tedbirler

Bu arada Tarım Bakanlığı uyulması gereken tedbirleri açıkladı. Tedbirler şunlar:

-Çiftliklerin girişine koyulacak paspasların günün belirli aralıklarında çamaşır suyu ile ıslatılarak çiftliğe giriş çıkış yaparken bu paspasların kullanılması bulaşın azaltılması açısından önemlidir.

-Karantina bölgesinde kırkım işlemlerinin ivedilikle sonlandırılması ve karantina dışında kalan diğer bölgelerde ise kullanılan alet-ekipman ve kırkım ekiplerinin kişisel dezenfeksiyonları gerçekleştirildikten sonra kırkım işleminin yapılması hastalığın yayılmasını önlemek adına oldukça önemlidir.

-Karantina bölgesindeki işletmelerdeki hayvan kesimleri sadece perşembe günleri hayvan kabulü yapılarak aynı gece kesilecek şekilde Gazimağusa Belediyesi mezbahasında yapılacaktır.

-Belediye mezbahasında perşembe günleri başka hiçbir bölgeden hayvan kabul edilmeyecektir. -Karantina bölgesindeki hayvanlar hiçbir şekilde başka bir gün veya başka bir mezbaha da kesilemeyecektir.

-Alınan önlemlere uymadığı tespit edilen işletmelere Veteriner mevzuatı gereği 4 asgari ücrete kadar ceza uygulanacaktır.

Koyun Keçi Çiçek nedir?

Çiçek hastalığı koyun ve keçilerin koltuk ve kuyruk derisinde küçük çiçek lezyonlarının oluşması ile karakterize edilen bulaşıcı viral bir hastalık. Hayvanlarda, derinin yünsüz bölgelerinde, burun deliği çevresinde, dudaklarda, göğüs altı, kuyruk altı ve memelerde kabartı şeklinde lezyonlar görülüyor.



Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2023, 09:36