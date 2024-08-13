Otopsi yapılacak

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa sakinlerinden 44 yaşındaki Burçin Ekmekçioğlu, dün sabah saatlerinde evinde ölü bulundu. Ekmekçioğlu’ndan 2 gündür haber alınamadığı ve cansız bedenin dün sabah saatlerinde eve giden arkadaşı tarafından bulunduğu öğrenildi.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, Burçin Ekmekçioğlu ile son olarak geçtiğimiz Cumartesi sabahı arkadaşı iletişim kurdu.

Daha sonra telefonlarına ulaşılamayan Ekmekçioğlu’nun evine giden bir arkadaşı, salon içerisinde cansız bedenini buldu. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri ve polis olay yerine gitti.

Polis evi kordon altına alarak incelene yaparken, Ekmekçioğlu’nun cansız bedeni otopsi için Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Kalp krizi şüphesi

Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği düşünülen Ekmekçioğlu’nun ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak. Bekar olan ve yalnız yaşadığı öğrenilen Ekmekçioğlu’nun bir müddet işletmecilik yaptığı öğrenildi. Gazimağusa’nın tanınmış simalarından olan Ekmekçioğlu’nun zamansız ölümü sevenlerini üzdü.