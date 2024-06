Oymen: Mesleki sorumluluğumuz

Çeşitli ülkelerden ithal edilen 21 ton kırmızı et dün ülkeye ulaştı. Etler Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) tarafından teslim alındı. TÜK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun yaptığı açıklamada, gelen ithal etlerin soğuk hava depolarında uygun koşullarda muhafaza edildiğini belirtti. Veteriner Dairesi analiz için etlerden numune aldı.

Bu arada Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Oymen, gıda mühendislerinin, tüm gıdalar, et ve et ürünleri endüstrisinde merkezi bir konuma sahip olduğuna işaret ederek, bu endüstrinin, tüketicilere güvenilir ve kaliteli ürünler sunmak için titizlikle yönetilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Oymen, gıda mühendislerinin, bu sürecin her aşamasında görev alarak, et ve et ürünlerinin üretiminden tüketimine kadar zincirin her noktasında, tüm gıdalarda olduğu gibi kaliteyi ve güvenliği sağlamasının mesleki sorumluluğu olduğunu söyledi.

Gıda mühendisleri ve veteriner hekimlerin, gıda güvenliği ve halk sağlığı alanında önemli rol oynayan iki temel meslek grubu olduğunu belirten Oymen, her iki meslek grubunun da kendi uzmanlık alanlarında kritik görevler üstlendiklerine dikkat çekti.