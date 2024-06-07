Paralar temiz çıktı

Ercan Havalimanı'ndan çıkış yaparken çantasında gümrüğe beyan edilmeyen 24 bin 500 ABD Dolar'ı bulunarak tutuklanan Azerbaycanlı Ulkar Tifan Qizi Alishova hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Soruşturma amaçlı 1 Haziran’dan beri polis hücresinde tutulan Alishova mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Zanlının tasarrufunda bulunan dolarlarla ilgili yapılan araştırma sonucu kara para olmadığı tespit edildi. Bu nedenle Alishova’ya “para ve kambiyo yasasına aykırı harekette bulunma” suçundan dava okundu.

Zanlı teminat duruşmasına çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Ne olmuştu

Zanlı 31 Mayıs 2024 tarihinde saat 04.00 sıralarında Ercan Havalimanı'nda X-ray cihazından geçerken çantasında 10 bin Euro veya muadili döviz veya Türk lirasından fazla olan 24 bin 500 ABD Dolar nakit para bulunmuştu.

Zanlı “para ve kambiyo yasasına aykırı harekette bulunma” suçlamasıyla tutuklanırken, kara para soruşturması da başlatılmıştı.