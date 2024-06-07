Bilişim sayesinde

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin haksız ambargolara rağmen bilişim alanında sağladığı gelişimle her alanda dünyayla bütünleştiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı himayesinde Türkiye Bilişim Derneği ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu'nun birlikte düzenlediği “KKTC Ufuk 2033 Bilişim Adası Vizyon Çalıştayı'na” katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, KKTC’nin bilişim sektöründe yaptığı çalışmalarla hedeflerini yakalayıp, dijital dönüşümü gerçekleştireceğini kaydetti.

Bu yöndeki çalışmaların Türkiye’nin ve sektör paydaşlarının destekleri ile devam ettiğini, ilgili yasaların geçirildiğini, tüzüklerle ilgili çalışmaların yapıldığını işaret eden Tatar, yurt dışında bu alanda eğitim alan gençlerin de ülkelerine gelerek, bu alana katkı sağlayacağına inanç belirtti.

Turkcell ve Telsim ile bu alandaki yatırımcılara KKTC’ye gösterdiği güvenden ötürü teşekkür eden Tatar, ambargolara rağmen ülkeye yatırımların yapıldığını, geliştirildiğini ve dünya ile bağlantının kesintisiz sağlandığını kaydetti.

Arıklı: Bilişim devlet politikası olmalı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise çalıştaydaki konuşmasında bilişimin devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini belirtti.

Bu yıl 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 50’nci, cumhuriyetin de 41'inci yıl dönümünün kutlanacağını anımsatan Arıklı, “Maalesef 20 Temmuz 1974’te elde ettiğimiz askeri zaferi 50 yılık sürede siyasi ve ekonomik zaferle taçlandıramadık. Bunu açıkça itiraf etmek gerek. Türkiye’nin tüm desteğine rağmen zengin kaynakların fakir bekçisi hüviyetimizi muhafaza ediyoruz” dedi.

Üniversiteler ve turizm konusunda iyi adımlar atıldığını ancak bunun yeterli olmadığını dile getiren Arıklı, “Bize yeni misyonlar, yeni vizyonlar lazım. Bilişim Adası Kıbrıs Vizyonu, bizim ve bizden sonraki hükümetlerin misyonu olmalı ” diye konuştu.

Bilişim konusunda hayata geçirdikleri projelere değinen, 4.5 G konusunda girişim yaptıklarını, bununla devletin kasasına ciddi paralar girmesini sağladıklarını kaydeden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, evden eve fiber projesini yıl sonuna kadar hayata geçirme hedefleri olduğunu söyledi.