Halk öfke içinde

Ömer KADİROĞLU

Geçitköy pompa istasyonunda meydana gelen arıza nedeniyle KKTC’nin birçok bölgesi 3 gün süreyle susuz kaldı. Yapılan açıklamada arızanın giderildiği ve su dağıtımının dün itibarıyla başladığı belirtilirken, bunun bazı bölgelere ulaşmasının zaman alacağı ifade edildi.

Ancak bu kez elektrik kesintileri yoğunlaştı. Adanın birçok bölgesinde dün yoğun bir şekilde elektrik kesintisi yaşandı.

Vatandaşlar, su ve elektrik kesintilerini Diyalog muhabirine değerlendirdi:

Sultan Kaynakçı

“Elektrik ve su kesintileri insanlara sıkıntı yaratıyor. Geçen sefer yine borular patladığında su sıkıntısı yaşamıştık ve 3 ayda tamir edildi. Bu ay 7 bin 500 lira elektrik parası geldi aksatmadan ödüyoruz ancak kesintiler de yaşıyoruz. Bin 700 lira su parası 7 bin lira elektrik parası ödüyoruz ancak kullanamıyoruz. Bir vantilatör kullanıyoruz ona rağmen faturalar kabarık geliyor. Susuz ve elektriksiz yaşanmaz. Elektrik ve su olmadan hiçbir iş yapılmaz. Umarım bu kesintiler için bir çalışma yapılır ve artık bu sıkıntılar ortadan kalkar.”

Kani Öznedim

“Son günlerde elektrik ve su kesintileri yaşıyoruz ve bu durum bizleri olumsuz etkiliyor. En sıcak günlerin yaşandığı bu günlerde hem elektriksiz hem de susuz bırakıldık. Bu sorunların yıllarca giderilememesinin tek nedeni alt yapıların geliştirilmemesidir. Yıllardır çözülemeyen bu sorunlar için beklentimiz yetkililerin biraz kafalarını kullanmalarıdır.”

Durmuş Tarihsever

“30 senedir İngiltere’de yaşıyorum, bir gün ne su ne de elektrik kesilmedi önceki akşam Kıbrıs’a geldim sular kesik. Yolculuktan gelen birisi olarak hala duş alamadım. Böyle bir düzen böyle bir sistem olabilir mi? Yıllardır bu sorunların çözülmemesinin nedeni gelmiş geçmiş yönetimlerin sistemsiz çalışmaları ve kötü yönetimleridir. Bu sorunların yakın bir gelecekte çözüleceğine hiç de inanmıyorum. Son birkaç gündür havalar aşırı derecede ısındı ve tam da böylesi günlerde insanların elektriksiz ve susuz kalması çok kötü bir durumdur. Beklentimiz bu düzenin bitmesi, bu yönetimin gitmesi ve yeni zihinlerle yeni insanların ülkenin yönetiminde olmasıdır.”

Turgay Çetinkaya

“Son günlerde elektrik kesintileri yaşadık, serinlemek için balkona çıktık. Aynı günlerde hem elektrik hem sular kesildi. Yıllardır bu sorunlar çözülemedi. Devletin yapacağı çok küçük çalışmalarla bu sorunlar çözülebilir. Ancak yıllardır çözülmediyse bundan sonra da çözüleceğini düşünmüyorum. Çok eski yıllarda Türkiye’de bu sorunlar yaşanıyordu ve şu anda Kıbrıs’ta 30 sene önceki Türkiye’yi yaşıyoruz. Yetkililerden beklentimiz bu sorunlara çözüm üretmeleridir.”

Ergün Vudalı

“ Yenikent bölgesinde biz bir sıkıntı yaşamadık ancak sular kesilse bile kısa süre için depolarımızda yetecek suyumuz vardır. Ülkedeki sorunların yıllardır çözülememesinin nedeni şu anda devletimizin bunları yapacak gücünün olmamasındandır. Dıştan gelen yardımlar ve katkılarla bir şeyler yapılıyor. Zaman zaman aksaklıklar yaşanıyor ve işler de aksıyor. Avustralya’da yaşayan bir arkadaşımın yanına gitmiştim ve bir sohbet anında 50 yıldır ne su ne de elektrik kesintisi yaşamadıklarını öğrendim ancak bizim ülkemizde maalesef bu sorunları yaşıyoruz ve kolay kolay da düzeleceğini zannetmiyorum.”

Cuma Meşe

“Son günlerde elektrik kesintisi yaşamadık ancak su kesintileri yaşadık. Sular kesildiğinde birkaç gündür çok kötü etkilendik. Susuz kaldık ve işten eve gittiğimizde su olmadığı için ciddi sıkıntılar yaşadık. Yıllardır yönetimin başarısızlığı nedeniyle bu sorunlar çözülmedi ve bundan sonra yakın bir gelecekte de bu sorunların çözüleceğine inancım yoktur. Çünkü sorunları çözecek kişilerin yönetimde olduğunu düşünmüyorum.”

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2024, 09:54