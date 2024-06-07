Saç-sakal 15 Euro

Erkek kuaförleri, hizmet bedellerinde Euro'ya geçme kararı aldı. Alınan karar ile fiyatlar Euro ile belirlenirken, ödemeler döviz ya da günlük kura denk gelen Türk lirası ile yapılabilecek.
Erkek Kuaför ve Berberler Birliği Başkanı Ecevit Sadeli, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Euro bazlı fiyatları paylaştı.
Sadeli, bu kararın ekonomik krize çözüm bulmak ve modern çağa ayak uydurmak amacıyla alındığını belirtti.
İşte fiyatlar
Saç kesimi: 10 Euro
Skin fade saç kesimi: 15 Euro
Sakal kesimi: 5 Euro
Sakala şekil verme: 7 Euro
Makine ile sakal kesme: 5 Euro
Saç yıkama ve kurulama: 5 Euro
Saç yıkama fön ve saça şekil verme jöle vs. waks vs. sprey: 7 Euro
Damat tıraşı kişiye özel: 100 Euro.
Normaldir .Zaten vatandas EURO OLARAK odeniyor .Devlet nerde ,hukumet nerde ,bizleri mi sariyorsunuz.Bu kepazelik nedir .Madem oyle siz de bu kuaforlere EURO olarak vergi koyun. Aklari baslarina gelsin.