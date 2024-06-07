Saç-sakal 15 Euro

Erkek kuaförleri, hizmet bedellerinde Euro'ya geçme kararı aldı. Alınan karar ile fiyatlar Euro ile belirlenirken, ödemeler döviz ya da günlük kura denk gelen Türk lirası ile yapılabilecek.

Erkek Kuaför ve Berberler Birliği Başkanı Ecevit Sadeli, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Euro bazlı fiyatları paylaştı.

Sadeli, bu kararın ekonomik krize çözüm bulmak ve modern çağa ayak uydurmak amacıyla alındığını belirtti.

İşte fiyatlar

Saç kesimi: 10 Euro

Skin fade saç kesimi: 15 Euro

Sakal kesimi: 5 Euro

Sakala şekil verme: 7 Euro

Makine ile sakal kesme: 5 Euro

Saç yıkama ve kurulama: 5 Euro

Saç yıkama fön ve saça şekil verme jöle vs. waks vs. sprey: 7 Euro

Damat tıraşı kişiye özel: 100 Euro.