Paralar nerede

İnternet üzerinden tanışıp, irtibata geçtikleri 37 yaşındaki adamı kripto para satmak için evlerine davet edip, ellerini, ayaklarını, ağızını bağladıktan sonra darp ederek, parsını çalan Denis Ermakov ve Andrei Naumenko hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlılar ek süre talebiyle dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlıların A.O.’dan çaldıkları 16 bin doların henüz bulunmadığı belirtildi. Soruşturmayı yürüten polis, olayın 25 Mayıs 2024 tarihinde, saat 15.00 sıralarında zanlıların Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi adresindeki ikametgah içerisinde meydana geldiğini anımsattı.

Polis, zanlılar Denis Ermakov ve Andrei Naumenko’nun nakit para karşılığı kripto satmak için ikametgahlarına davet ettikleri İskele’de sakin A.O'yu (E-3) ciddi şekilde darp ettiklerini, ellerini, ayaklarını ve ağzını koli bandıyla bağlayarak tasarrufunda bulunan 16 bin Amerikan Doları ve bin Türk Lirası nakit parayı çaldıklarını açıkladı.

Polis, kripto para almak için zanlıların evine giden A.O.’nun arkadaşlarının ikametgahın dışında beklerken, Denis Ermakov ve Andrei Naumenko’yu evden kaçarken gördüklerini, şüphe duyarak onların videosunu çektiklerini belirtti. Polis, yapılan şikayet üzerine soruşturma başlattıklarını, ilk etapta A.O.’nun arkadaşlarının çektiği görüntüleri, akabinde mobese kameralarını incelediklerini söyledi.

Kıyafetler bulundu

Polis, zanlıların gidiş güzergahında incelenen kamera görüntülerinde kıyafetlerini değiştirdiklerini tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlıların attığı kıyafetler, şapkalar ve 2 adet siyah çantanın emare alındığını kaydetti.

Polis, yine incelenen kamera görüntülerinde her iki zanlının taksiyle Ercan Havalimanına gittiklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Ercan Havalimanına gidildiğini kaydeden polis, Denis Ermakov’un bekleme salonunda, Andrei Naumenko’nun ise Antalya’ya gitmek için uçağa bineceği sırada tutuklandıklarını belirtti.

Polis, zanlıların evinde olay yeri inceleme personeli tarafından yapılan incelemede A.O.’nun elleri, ayakları ve ağzın bağlamakta kullanılan koli bandı ile bir adet kahverengi sigara tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Polis, Denis Ermakov'un eşyaları içerisinde Crashh black marka bir paket kahverengi sigara bulunduğunu, sigaranın ikametgahta bulunan ve emare olarak alınan sigarayla aynı olduğunun belirlendiğini söyledi.

12 kişiden ifade alındı

Polis, zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 10 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre zarfında 12 ifade alınarak 7 kamera görüntüsü incelendiğini belirtti.

Polis, zanlılara ait olan 2 adet telefonun da emare olarak alındığını, DATA incelemesinin devam ettiğini söyledi.

Polis memuru, yine incelenen kamera görüntüleri doğrultusunda olayın gerçekleştiği adrese her iki zanlının da giriş yaptıklarını belirlendiklerini açıkladı. Polis memuru, bir ara dışarı çıkan Denis Ermakov’un, A.O. ile birlikte konu adrese tekrar girdiğini, bir süre sonra iki zanlının birlikte dışarıya çıkıp kapıyı kapattıktan sonra A.O.’yu olay yerinde bıraktıklarının belirlendiğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, çalınan paraların henüz bulunmadığını, incelenmesi gereken kamera görüntüsü ve alınması gereken ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.